明年3月24日宣判 林姿妙涉貪喊心痛 律師：證據跟出家人頭髮一樣少得可憐

停職中的宜蘭縣長林姿妙被控不法協助地主免課112萬元土地增值稅，並有不明金流3250萬元、可疑財產800萬元，一審依圖利等罪判刑12年6月。案件上訴，台灣高等法院今行言詞辯論，林姿妙多次喊冤稱自己「心肝很痛」，本案目的是把她從縣長位子拉下來，律師稱本案證據就跟出家人的頭髮一樣「少得可憐」。

合議庭定明年3月24日上午10時宣判。

林姿妙在法庭上起身，以台語向合議庭訴說心聲「我無罪，我是冤枉的」，法院是主持公道、公平正義的地方，「我非常冤枉，心裡非常痛」，她一生打拚認真，40歲丈夫就過世並留下負債，她還要養4個小孩，所以必須跟親朋好友借錢，而且她信用好，大家都願意借她錢，現在卻被說成洗錢，且她被控和建材商人池廖麗芳洗錢，又為何池無罪，她卻有罪？

林姿妙說，偵查期間，她問廉政官為什麼沒有做壞事還要被搜索約談，廉政官回答「你就不要選就好了」，但她認為自己沒有做錯事情，殊不知她一參選，還多好幾萬票，可見宜蘭鄉親對她的信任。

林姿妙說，自己是實實在在的老實人，一生沒有做過壞事，她一直堅持簡單做人、認真做事，不是「歹心的人」，卻如此被冤枉，讓她的身體都壞了，檢察官還用一通不實的電話來起訴她，「我心肝真的很痛」。

為什麼要做學生免費營養午餐，林姿妙說，她想到自己是單親家庭的辛苦，如果可以幫年輕人分擔，年輕人就不會那麼辛苦，她是如此用心對待，才會獲得鄉親的信賴。

關於案情，林姿妙認為，每天找縣長陳情的人那麼多，她沒有印象地主陳正勲有找她陳情，公文也不是她決行，她完全不清楚，民眾陳情的案子也只能請相關單位依法辦理，公務員有自己的專業。

林姿妙說，這個案子從頭到尾都很冤枉，目的是要把她從縣長的位子拉下來，如今她縣長的任期也快到了，身體也不好，不可能再回去當縣長，但她還是要為自己的清白辯護，明明是白的事情不能隨便誣賴成黑的，希望法官明察秋毫，還她清白。

律師替林姿妙辯護指出，本案證據就跟出家人的頭髮一樣「少得可憐」，證人證詞也前後不一。林姿妙從政不是為了錢財，而是因丈夫生前曾說過遺憾沒有參選宜蘭縣長，她為一圓亡夫的夢想才從政。

律師說，丈夫過世後，辛苦扶養4個孩子長大，任期內推動學生免費營養午餐，償還100億縣債，政績斐然有目共睹，林姿妙是實實在在的地方父母官，卻被司法追殺折磨、凌遲至今，身體每況愈下。

林姿妙女兒林羿伶則說，宜蘭歷任縣長最清廉、最窮的是我媽，下場最慘的卻也是我媽，這難道是民主政治社會交給我們的課題嗎？我媽如果有要求公務員做違法的事情，怎麼可能每個人看到她都會說「縣長好」？

宜蘭縣長林姿妙。記者林孟潔／攝影