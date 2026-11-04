女大生騎機車遭酒駕男撞死 酒駕男竟是累犯…法院10萬交保理由曝

屏東縣里港鄉20歲蔡姓女大生平日在高雄念書，2日因阿公過世返鄉奔喪，外出買晚餐，遭詹男酒駕撞死，詹男酒測值0.81每公升毫克，詹男依違反公共危險、過失致死等罪移送檢方偵辦，檢方聲押，法院裁定10萬交保。詹男是酒駕累犯，法院交保理由指，之前酒駕遭法院執行完畢，前案和本案犯罪情節不一樣，不能因前案紀錄，認定有反覆實施之虞。檢方將提抗告。

全案發生在本月2日晚間6時50分，警方獲報趕抵現場，詹男駕駛休旅車行經里港鄉三和路，與外出買晚餐騎機車的蔡姓女大生發生車禍，蔡女連人帶車遭撞飛，送醫不治。

警方調查，詹男酒測值高達0.81每公升毫克，警詢後依違反公共危險、過失致死等罪移送檢方偵辦，檢方聲押，法院裁定10萬交保。

法院交保理由指出，詹男坦承犯案。對於詹男是酒駕累犯，法院交保理由指出，情形不一樣，之前酒駕案件已遭法院執行完畢，和本案犯罪情節不同，不能因有前案紀錄，認定有反覆實施之虞。檢方也將提抗告。

詹男2024年酒駕案，根據台南地院簡易判決指出，詹男在2024年2月25日中午12時許到12半在台南市永康路一處工地旁喝3瓶啤酒，當天下3時半，無照開車行經永康區永榮路與永善二街口前，未繫安全帶，遭警方攔查，發現身上有酒味，當天下午4時酒測，酒測值達0.41每公升毫克。

台南地院簡易判決指出，詹男犯後坦承犯行，態度良好，詹男犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪，處有期徒刑2月，併科罰金1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，一千元折算一天。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

詹男酒駕撞死女大生，詹男是酒駕累犯，檢方聲押，法院裁定10萬元交保。圖／讀者提供

詹男開車酒駕撞死騎機車女大生，詹男是酒駕累犯，檢方聲押，法院裁定10萬元交保。圖／讀者提供