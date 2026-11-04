快訊

2026 OTT影音串流雙11優惠情報！friday影音買1送1、愛爾達3年看1215天

期中選舉抓戰犯！川普一語道破共和黨大敗主因：我不在上面

美期中選舉／NBC新聞：民主黨大獲全勝 參眾兩院全拿

聽新聞
0:00 / 0:00

女大生騎機車遭酒駕男撞死 酒駕男竟是累犯…法院10萬交保理由曝

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港鄉20歲蔡姓女大生平日在高雄念書，2日因阿公過世返鄉奔喪，外出買晚餐，遭詹男酒駕撞死，詹男酒測值0.81每公升毫克，詹男依違反公共危險、過失致死等罪移送檢方偵辦，檢方聲押，法院裁定10萬交保。詹男是酒駕累犯，法院交保理由指，之前酒駕遭法院執行完畢，前案和本案犯罪情節不一樣，不能因前案紀錄，認定有反覆實施之虞。檢方將提抗告。

全案發生在本月2日晚間6時50分，警方獲報趕抵現場，詹男駕駛休旅車行經里港鄉三和路，與外出買晚餐騎機車的蔡姓女大生發生車禍，蔡女連人帶車遭撞飛，送醫不治。

警方調查，詹男酒測值高達0.81每公升毫克，警詢後依違反公共危險、過失致死等罪移送檢方偵辦，檢方聲押，法院裁定10萬交保。

法院交保理由指出，詹男坦承犯案。對於詹男是酒駕累犯，法院交保理由指出，情形不一樣，之前酒駕案件已遭法院執行完畢，和本案犯罪情節不同，不能因有前案紀錄，認定有反覆實施之虞。檢方也將提抗告。

詹男2024年酒駕案，根據台南地院簡易判決指出，詹男在2024年2月25日中午12時許到12半在台南市永康路一處工地旁喝3瓶啤酒，當天下3時半，無照開車行經永康區永榮路與永善二街口前，未繫安全帶，遭警方攔查，發現身上有酒味，當天下午4時酒測，酒測值達0.41每公升毫克。

台南地院簡易判決指出，詹男犯後坦承犯行，態度良好，詹男犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪，處有期徒刑2月，併科罰金1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，一千元折算一天。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

詹男酒駕撞死女大生，詹男是酒駕累犯，檢方聲押，法院裁定10萬元交保。圖／讀者提供
詹男酒駕撞死女大生，詹男是酒駕累犯，檢方聲押，法院裁定10萬元交保。圖／讀者提供

詹男開車酒駕撞死騎機車女大生，詹男是酒駕累犯，檢方聲押，法院裁定10萬元交保。圖／讀者提供
詹男開車酒駕撞死騎機車女大生，詹男是酒駕累犯，檢方聲押，法院裁定10萬元交保。圖／讀者提供

詹男開車酒駕撞死騎機車女大生，詹男是酒駕累犯，檢方聲押，法院裁定10萬元交保。圖／讀者提供
詹男開車酒駕撞死騎機車女大生，詹男是酒駕累犯，檢方聲押，法院裁定10萬元交保。圖／讀者提供

酒駕 交保 機車 撞飛 聲押

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「心像破一個洞」19歲男大生被酒駕肇逃男撞死 姑姑：想再見你小酒窩

一桌6000元宗親宴涉賄 里港鄉長候選人藍婉茜與父遭聲押後各20萬交保

台南催票 陳亭妃鐵馬掃街 謝龍介喊嚴懲酒駕

蘇震清兒媳里港鄉長候選人藍婉茜涉賄選法院20萬交保 檢不排除提抗告

相關新聞

女大生騎機車遭酒駕男撞死 酒駕男竟是累犯…法院10萬交保理由曝

屏東縣里港鄉20歲蔡姓女大生平日在高雄念書，2日因阿公過世返鄉奔喪，外出買晚餐，遭詹男酒駕撞死，詹男酒測值0.81每公升毫克，詹男依違反公共危險、過失致死等罪移送檢方偵辦，檢方聲押，法院裁定10萬交保。詹男是酒駕累犯，法院交保理由指，之前酒駕遭法院執行完畢，前案和本案犯罪情節不一樣，不能因前案紀錄，認定有反覆實施之虞。檢方將提抗告。

台中男搶銀行前竟「先抽號碼牌」喊：給我1萬塊 襄理嚇到按緊急鈕

台中范姓男子去年到西屯區某銀行內，先是抽取號碼牌排隊等候，櫃檯行員叫號時他竟上前恫稱「我要搶銀行」、「給我1萬塊」，行員、一旁襄理都聽見，馬上按下緊急鈕報案，警方到場時范仍一再重複「我要搶銀行」，台中地院審理後依恐嚇取財未遂判他4月徒刑，可上訴。

古亭地政事務所漏未註記徵收 地主買土地卻變國有…二審改判賠1137萬元

台北市古亭地政事務所辦理地籍資料電腦化作業時，漏未將台北市某筆土地作「徵收註記」，害4名地主21年前購買土地後，被台北市政府提告，還得將土地移歸國有，地主們提國家賠償訴訟，台北地方法院判古亭地政事務所共應賠償2125萬餘元。案經上訴，台灣高等法院今改判古亭地政事務所應賠償1137萬餘元，可上訴。

參加重陽餐會被控涉賄選 蔡旺璉發聲明：不是今年才辦、不是他設宴

基隆地檢署今天表示，七堵區市議員蔡旺璉參加社區餐會時，送高粱酒涉嫌賄選，命以10萬元交保。蔡發聲明表示，社區重陽餐會不是今年才辦，並用會員繳的年費支付，他是受邀前往會場，不是他設宴，並譴責有心人士栽贓抹黑。

桃市桃園、龍潭兩里長候選人涉嫌賄選 一發紅包、一搓湯圓均交保

桃園地檢署昨指揮台北、桃園警調專案小組兵分多路展開搜索、傳訊，分別破獲桃園區莊蔡姓里長候選人發送現金600元紅包，龍潭區鍾姓里長候選人涉嫌「搓湯圓」，要求同姓對手退選，檢方複訊後，諭令莊蔡某15萬、鍾某20萬及其廖姓競選團隊成員15萬交保。

台中KTV命案…1槍擊斃判15年 朋友供應彈匣幫助殺人也判5年10月

台中吳姓男子在KTV酒後和另組曾姓客人「互看不順眼」，經王姓友人提供彈匣後吳再1槍擊斃曾；台中地院開庭時，曾的妻子淚訴向孩子隱瞞爸爸是病故，中院以本案無重大爭議、為免家屬過度煎熬為由，裁定不行國民參審程序，依殺人等罪判吳15年、幫助殺人罪判王5年10月，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。