台中KTV命案…1槍擊斃判15年 朋友供應彈匣幫助殺人也判5年10月

台中吳姓男子在KTV酒後和另組曾姓客人「互看不順眼」，經王姓友人提供彈匣後吳再1槍擊斃曾；台中地院開庭時，曾的妻子淚訴向孩子隱瞞爸爸是病故，中院以本案無重大爭議、為免家屬過度煎熬為由，裁定不行國民參審程序，依殺人等罪判吳15年、幫助殺人罪判王5年10月，可上訴。

檢方起訴指出，吳男（24歲）2025年9月25日到梧棲KTV消費，凌晨4點多曾姓男子與異姓卓姓弟弟消費完各帶著女陪侍要離開，在大門時和吳男互看不順眼，雙方叫囂、互罵；吳持槍叫喚王姓友人說「你把東西給我」，王從口袋掏出彈匣交付，吳再裝上彈匣，直接朝曾男胸口擊發。

曾舉左手阻擋，子彈擦過他食指後射入胸口，釀心臟、左肺貫穿大量出血，當場死亡。檢方依殺人、槍砲等罪嫌起訴吳，依幫助殺人罪嫌起訴王，依法應由國民法官審理。

台中地院今年5月開庭時，吳、高均坦承犯行；另包括曾男的妻子，及被告吳男、高男都希望不行國民參審，改由一般程序審理；但曾男母親、弟弟則希望行國民參審。

曾妻子當時說，小孩就讀國小，不希望案件被無限擴大，孩子至今仍認為父親是因病過世，只知道「爸爸生病走了」，不希望其幼小心靈受創。

台中地院查，吳、王已認罪，吳涉犯殺人，但檢察官並未求處死刑，而不聲請量刑前調查，因此本案不涉及是否剝奪吳生命權的重大爭議。

中院表示，考量國民參審新制目前仍受社會矚目，若本案經國民參審，審理過程反覆呈現死者遭槍擊身亡、解剖等刺激性證據，將對被害人家屬造成過度身心煎熬，影響未成年子女身心健全，而認本件有國民法官法第6條第1項第4款所定，不適宜行國民參與審判事由，裁定不行國民參與審判。

中院轉軌改由一般程序審理後，依非法持有非制式手槍罪、殺人罪，判吳男5年2月併科罰金5萬元、12年，應執行有期徒刑15年，另依幫助殺人罪判判王男5年10月。