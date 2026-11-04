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古亭地政事務所漏未註記徵收 地主買土地卻變國有…二審改判賠1137萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市古亭地政事務所辦理地籍資料電腦化作業時，漏未將台北市某筆土地作「徵收註記」，害4名地主21年前購買土地後，被台北市政府提告，還得將土地移歸國有，地主們提國家賠償訴訟，台北地方法院判古亭地政事務所共應賠償2125萬餘元。案經上訴，台灣高等法院今改判古亭地政事務所應賠償1137萬餘元，可上訴。

4名地主主張，古亭地政事務所1990年處理地籍資料電腦化建檔作業時，漏將土地建檔為「徵收註記」，導致他們誤信而購買土地並完成移轉登記，事後被台北市政府提告塗銷所有權登記，返還給原所有權人祭祀公業，另案又判決祭祀公業應返還土地給市府。

地主認為，2023年3月間，土地已依判決結果移轉登記給北市府，他們因為古亭地政事務所的疏失受有損害，且土地為道路用地，應依台北市府已容積代金基金採購私有公共設施保留地投標須知，作為計算土地市價的依據，而以2023年公告現值的30％來計算。

地主指出，又因古亭地政事務所登記錯誤，導致他們另案判決敗訴確定，也要請求賠償訴訟費用，4人分別請求345萬餘元至894萬餘元不等金額，共計2274萬餘元。

古亭地政事務所反駁，土地本就不得私有，登記效力及拘束力自始不存在，地主們買賣當下即受有損害，但直到去年才請求國家賠償，已罹於時效，並認為應以買賣當年度的土地價值作為損害計算的參考，而非2023年公告現值。

古亭地政事務所指出，地主們受損害是因為祭祀公業明知土地被公告徵收，且領取使用補償金完畢，卻仍移轉所有權，認為祭祀公業也應負連帶賠償責任。

一審認為，台北市政府辦理木柵七號道路拓寬用地工程，經行政院核准於1973年公告徵收土地，並提存徵收補償金8萬餘元，當時祭祀公業管理人也領取完畢，而土地登記簿記載「徵收註記」，但電子登記謄本卻無相關資訊，認定古亭地政事務所確實遺漏註記徵收情形。

一審指出，土地在2023年移轉給北市府前，仍是私人土地，認為應以該年度土地現值來計算損害，判決古亭地政事務所應賠償4名地主各322萬餘元至835萬餘元不等，共計2125萬餘元；至於地主請求訴訟費用無理由，未予准許。

高院指出，地主請求土地市價損失，應扣除祭祀公業應負擔的金額，另一審雖駁回駁回另案裁判費損失請求，但地主請求賠償的土地市價損失扣除祭祀公業應分擔金額後，未逾土地法規定限額，認為也應准許，今廢棄原判決，改判古亭地政事務所應賠償1137萬2820元。

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

土地 台灣高等法院 國有地

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