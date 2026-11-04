參加重陽餐會被控涉賄選 蔡旺璉發聲明：不是今年才辦、不是他設宴

基隆地檢署今天表示，七堵區市議員蔡旺璉參加社區餐會時，送高梁酒涉嫌賄選，命以10萬元交保。蔡發聲明表示，社區重陽餐會不是今年才辦，並用會員繳的年費支付。他是受邀前往會場，不是他設宴，譴責有心人士栽贓抹黑。

基檢指出，日前接獲檢舉，指曾任議長、競選市議員連任的蔡旺璉，涉嫌10月間在某協會舉辦的重陽餐會，贈送高粱酒給參加該餐會的七堵區選民，並在席間拜票，尋求選民投票支持，從事個人競選活動。

檢察官吳季侖指揮法務部調查局基隆市調查站、基隆市警三分局、內政部移民署北區事務大隊基隆市專勤隊組成專案小組偵辦，昨天前往蔡的服務處、住處等4處地點搜索，查扣相關證物，並傳喚、通知蔡及選民等共24人到案說明。

檢察官訊問後，認定蔡旺璉涉違反公職人員選舉罷免法，「對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使」嫌疑重大，命交保10萬元，其餘選民及證人均請回。

檢方表示，候選人不應利用協會舉辦的餐會，致贈禮品等方式作為對價，提供賄賂、不正利益企圖影響有投票權人的投票意向。檢方有聞必查、有據必辦，呼籲候選人勿心存僥倖，並期望全民共同維護乾淨選風，守護公平選舉及民主法治。

蔡旺璉昨天午夜在臉書貼文，表示要先跟關心他的朋友們說聲感謝，「讓大家擔心了」。他接受約談，如實回答需要釐清的任何問題，就相關事實完整說明。

蔡旺璉說，10月18日適逢九九重陽節，按照往年慣例，民意代表都會受邀到各里、各社區參與慶祝活動，檢方指他涉案的宴席，其實就是社區長青協會主辦的重陽餐會，並不是他以及里長設宴，他是受邀前往現場，也有其它民意代表、秘書在場。

蔡旺璉指出，餐費是長青協會會員每年所繳年費支付，協會每年固定舉辦重陽餐會，不是今年才辦，更不是像媒體所說，由他設宴支付費用。選舉進入關鍵階段，有心人士利用片段資訊、不實謠言，已嚴重傷害民主法治與選舉公正性。他要嚴譴栽贓抹黑，呼籲回歸正當選舉。

蔡旺璉說，從政20多年，恪守法律規範，深耕基層服務，衷心感謝這段期間所有支持者的信任與鼓勵，他及團隊也會秉持初衷，繼續為大家服務，持續造福鄉土，熱愛七堵，「你們永遠是我最大的靠山跟後盾」。

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曾任議長的基隆市議員蔡旺璉競選連任，參加重陽餐會時贈送高粱酒涉嫌賄選，檢方偵訊後命以10萬元交保。聯合報系資料照