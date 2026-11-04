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桃市桃園、龍潭兩里長候選人涉嫌賄選 一發紅包、一搓湯圓均交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園地檢署昨指揮台北、桃園警調專案小組兵分多路展開搜索、傳訊，分別破獲桃園區莊蔡姓里長候選人發送現金600元紅包，龍潭區鍾姓里長候選人涉嫌「搓湯圓」，要求同姓對手退選，檢方複訊後，諭令莊蔡某15萬、鍾某20萬及其廖姓競選團隊成員15萬交保

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說明，桃園區莊蔡姓里長候選人為求順利連任，今年2月27日農曆年節期間，在社區活動中心親自發送600元現金紅包給有投票權的鄰長並尋求支持。檢察官姚承志指揮法務部調查局台北市調查處及內湖警分局，昨天前往住處兼里辦公室搜索，傳喚莊蔡姓候選人及14名鄰長到案。訊後認定莊蔡姓候選人涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，諭知15萬元交保，其餘鄰長請回。

另起則為龍潭區鍾姓里長候選人與其競選團隊成員廖姓、鄧姓、徐姓等4人，於今年8月24日晚間邀約有意參選、同為鍾姓女候選人見面，團隊廖姓成員當場提出，若鍾女同意退選，鍾姓候選人將補貼其所有選舉花費，遭鍾女當場拒絕。檢察官徐明光指揮桃園市調查處及龍潭警分局，昨天兵分三路搜索、傳喚5人到案。訊後認定鍾姓候選人與廖姓成員涉犯公職人員選舉罷免法行求賄賂而約其放棄競選罪嫌，分別諭知20萬元及15萬元交保。

桃園地檢署強調，隨著投票日將屆，檢方將秉持「有聞必查、有據必辦」的堅定態度持續強化查緝，並呼籲民眾若發現賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099，共同維護乾淨選風。

桃園地檢署昨兵分多處，分別清查桃園區莊蔡姓里長候選人涉嫌發送鄰長紅包、龍潭區鍾姓候選人涉嫌搓湯圓要求同姓對手退選案，檢方複訊後，莊蔡姓15萬元、鍾姓20萬元及其競選團隊廖姓成員15萬元交保，其餘請回。聯合報系資料照
桃園地檢署昨兵分多處，分別清查桃園區莊蔡姓里長候選人涉嫌發送鄰長紅包、龍潭區鍾姓候選人涉嫌搓湯圓要求同姓對手退選案，檢方複訊後，莊蔡姓15萬元、鍾姓20萬元及其競選團隊廖姓成員15萬元交保，其餘請回。聯合報系資料照

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