台南首例！永康西橋里長涉「搓圓仔湯」勸退對手 檢偵結求刑5年

台南市永康區西橋里黃姓里長為求能順利當選連任，8月底以LINE聯絡同姓對手，提供現金作對價，並允諾參選下一屆，涉「搓圓仔湯」而遭拒，台南檢警調據報後9月底發動搜索及傳訊黃到案後，並以20萬交保，檢方今偵結起訴，並具體求刑5年，這也是這屆選舉台南第一起偵結案件。

檢方指出，黃為現任西橋里第4屆里長，與同姓對手均具備里長候選人資格。他為使自己能順利當選連任，先於8月28日晚間以LINE聯絡對方，要求對方放棄登記參選本次選舉，並允諾未來將支持對手參選下一屆里。

然而，他見對方不為所動，同年月31日上午再以LINE聯絡對手，並以：「怎麼去補償你嘛」、「你開口啦」、「我會補償你啦」、「好啦，我跟你說啦，一句話，再少一點啦，這樣好不好，但是一定要配合做得漂亮喔」、「你剛剛說100，事實是，有比較高一點啦，合理嗎？再減一點啦，好不好？」等語，以提供現金作為對價，行求對方放棄競選，對手聽聞後仍未應允。

檢方據報後，指揮台南市調查處、永康警分局偵辦，9月30日持搜索票至黃住處等地執行搜索，並傳訊被告及證人到案。經檢察官訊問後，命他具保新台幣20萬元候傳。

檢方表示，黃以俗稱 「搓圓仔湯」行徑，破壞選舉制度之初衷及公民參與之目的，所為實不足取，又細究案發過程，他經拒絕後仍鍥而不捨的提出賄賂條件，多次勸誘競爭對手放棄競選，其法敵對意識強烈，毫無值得同情之處。而他遭查獲後，仍飾詞狡辯，難認有何省悟改過之心，犯後態度難稱良好等一切情況，因而具體求處有期徒刑5年，以昭懲戒。