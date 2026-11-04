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台中男搶銀行前竟「先抽號碼牌」喊：給我1萬塊 襄理嚇到按緊急鈕

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中范姓男子去年到西屯區某銀行內，先是抽取號碼牌排隊等候，櫃檯行員叫號時他竟上前恫稱「我要搶銀行」、「給我1萬塊」，行員、一旁襄理都聽見，馬上按下緊急鈕報案，警方到場時范仍一再重複「我要搶銀行」，台中地院審理後依恐嚇取財未遂判他4月徒刑，可上訴。

檢警調查，范男2025年5月5日早上9點多到西屯區某銀行，他先是依規定抽取號碼牌、排隊等待叫號，直到2號櫃檯賴姓行員按鈴通知其號碼時，范上前直接向賴員恫稱「我要搶銀行，給我1萬塊。」

賴聽到後心生畏懼，立刻通知分行主管，現場林姓襄理在旁也察覺異狀，並聽到范揚言「要搶銀行」等語，馬上按押設置在行內的緊急按鈕，轄區第六分局警方獲報趕赴銀行，依現行犯將范男逮捕送辦。

檢方訊時，范男坦承有對賴姓行員說「要搶銀行，給我一萬塊」等語，賴員也證稱，范恫嚇要搶銀行，而且重複很多次，她感到害怕；林姓襄理也說，除聽到范揚言要搶銀行，且發現他手上沒有存摺、金融卡等物品。

檢方在勘驗現場監視器、警方密錄器，發現范男直到警員到場時，仍一再重複稱「要搶銀行」、「給我1萬塊。」認定他犯嫌明確，偵結依恐嚇取財未遂罪嫌起訴他。

台中地院審酌，范男不思以正當管道獲取財物，為圖謀取得金錢，竟以恐嚇方式索討金錢，造成行員心裡、財產危害，考量他犯後坦承、危害程度等一切情狀，依恐嚇取財未遂罪判他5月徒刑，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中 搶銀行 銀行 櫃檯 恐嚇

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