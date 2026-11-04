高金素梅辦公室前主任張俊傑棄保潛逃 漁船被傳助偷渡…船主喊太扯了

無黨籍立委高金素梅辦公室前主任張俊傑，分涉詐領助理費及共諜案棄保潛逃，海巡署今晨在彭佳嶼海域，將涉載張偷渡出的漁船帶回港內，清艙並未發現張，並對船長等人製作筆錄。船主認為整件事「太扯了」，應該是誤會，船員不太可能協助嫌犯逃亡。

張俊傑涉嫌違反國家安全法等案，檢方偵查後聲押獲准，偵結起訴後移審法院，法官裁定偶1000萬元交保，並施以科技監控。張在9月6日破壞科技手環棄保潛逃。

檢警調一路追查行蹤，懷疑張俊傑10月28日從基隆正濱漁港，搭乘漁船偷渡出境。7天後，海巡署1艘巡防艇，在彭佳嶼海域攔截涉案漁船，當時漁船還在作業。船長配合海巡人員要求，今晨6時許將船開回正濱漁港，交由海巡署偵防分署基隆查緝隊製作筆錄。

這艘漁船的船主得知作業中的漁船，被海巡人員查扣並帶回港內調查，前往安檢碼頭配合海巡人員清艙調查，未在漁船上找到張俊傑或違禁品。面對媒體詢問對被指涉案的看法，船主說「太扯了」，應該是誤會，船員不太可能協助嫌犯逃亡。

基隆區漁會常務監事簡豐堅認為，被指涉案的漁船是拖網漁船，出港作業多為捕撈「大蝦」，平時進出紀錄都正常，他聽到訊息時感到很驚訝，因為漁船公司業主是在地商家，應該不太可能做壞事。