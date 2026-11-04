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張俊傑傳基隆搭漁船偷渡出境 刑事局長：嚴辦涉案船東幕後集團
立委高金素梅國會辦公室前主任張俊傑涉共諜案棄保潛逃，昨傳出已從基隆市正濱漁港搭漁船偷渡出境。刑事局長邱紹洲今表示，檢方指揮偵辦中，嚴辦涉案船東及幕後集團。
九合一選舉倒數，警政署今舉行「防制選舉假訊息與跨國鎮壓」記者會，對於傳出張俊傑偷渡出境，邱紹洲受訪說，台北地檢署已統合指揮所有國安團隊積極查辦，針對接應、協助潛逃等相關共犯，還有特定協力的團體，都會積極蒐集事證詳加查辦，涉及偷渡船東與集團的事證，也會深究嚴辦。
他說，不論涉及何種身分或組織，只要涉嫌犯罪，絕對依法嚴辦，溯源追查到底，以確保國家安全，維護社會秩序；對於個案細節，因為目前檢方還在指揮偵辦中，不加詳述。
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