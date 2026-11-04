女大生騎機車遭酒駕男撞死 酒測值高達0.81…屏檢聲押法院10萬交保

台中范姓男子去年到西屯區某銀行內，先是抽取號碼牌排隊等候，櫃檯行員叫號時他竟上前恫稱「我要搶銀行」、「給我1萬塊」，行員、一旁襄理都聽見，馬上按下緊急鈕報案，警方到場時范仍一再重複「我要搶銀行」，台中地院審理後依恐嚇取財未遂判他4月徒刑，可上訴。

2026-11-04 11:35