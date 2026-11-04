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女大生騎機車遭酒駕男撞死 酒測值高達0.81…屏檢聲押法院10萬交保
屏東縣里港鄉20歲蔡姓女大生本月2日晚間騎機車行經里港鄉一處產業道路與三和路口，與25歲開車詹姓男子發生車禍，蔡女當場遭撞飛送醫不治。警方調查，詹男酒駕，酒測值高達0.81每公升毫克，詹男依違反公共危險、過失致死等罪移送屏東地檢署偵辦，檢方聲押，法院10萬元交保。
警方調查，20歲蔡姓女大生當時騎機車沿產業道路由東往西行駛，與25歲詹姓男子開車沿三和路由南往北行駛發生碰撞。蔡女當場遭撞飛，傷重送醫不治。
警方調查，詹男酒測值超過法定標準，高達0.81每公升毫克，警詢後將詹男依公共危險及過失致死罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢方聲押，法院裁定10萬元交保。
里港分局呼籲，酒後駕車不僅危及自身安全，更可能造成無辜用路人傷亡，駕駛人切勿心存僥倖，應確實遵守「酒後不開車」原則，共同維護道路交通安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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