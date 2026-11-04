快訊

美共和黨期中選舉慘敗！鐵票區28年首翻藍 川普說話了

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

美國期中選舉／共和黨連失2州！民主黨38年首奪德州參院席次

聽新聞
0:00 / 0:00

模仿張文無差別殺人案 穿黑衣在北市大安區揮菜刀判有期徒刑4月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

張姓男子一身黑打扮模仿去年12月19日隨機殺人事件嫌犯張文，手持菜刀在台北市大安區朝路過民眾揮舞，依恐嚇公眾罪起訴；台北地院審理，判張有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，沒收他的全身裝扮及菜刀。可上訴。

法官判沒收張姓男子的裝束包括黑色長袖連帽表演服、黑色長褲、黑色皮鞋、黑色頭套及菜刀。

起訴書說，張姓男子明知2025年12月19日晚間，隨機殺人犯張文在台北市捷運台北車站、中山區南西商圈丟擲煙霧彈並持刀進行無差別攻擊致多人死傷，卻在2026年7月10日17時23分至31分，在台北市大安區某大樓外道路上，以菜刀朝路過的不特定民眾揮舞。

警方獲報調閱路口監視器發現張涉有重嫌，隨後搜索張的住處，將犯罪工具扣案，移送法辦，檢方偵辦起訴張，檢方認為張犯後毫無悔意，建請從重量刑，但張在法院時坦認犯罪。

法院判決指出，張犯刑法恐嚇公眾罪，考量他的生活狀況、智識能力、犯罪後態度以及所造成大眾恐慌之程度等情狀，依法量刑。

男子張文去年12月19日在台北車站、捷運中山站執行恐怖攻擊，最後墜樓身亡。聯合報系資料照
男子張文去年12月19日在台北車站、捷運中山站執行恐怖攻擊，最後墜樓身亡。聯合報系資料照

張文 殺人 北市 恐嚇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

因小失大！美妝店課長潔面乳帶回家 侵占618元商品被判3個月

詐團黑吃黑！當街砸車強押2少拘禁毆打 檢方求重判遭駁回

明泰科技收購仲琦內線交易已虧8萬 法官判董事緩刑再命繳30萬

台南女居服員欠款逾681萬…打起2照顧老婦主意共借款132萬 詐欺罪判刑

相關新聞

高金素梅辦公室前主任張俊傑棄保潛逃 7天後涉助偷渡漁船長被捕偵訊中

無黨籍立委高金素梅辦公室前主任張俊傑分涉詐領助理費及共諜案，9月初棄保潛逃，並傳在7天前搭漁船偷渡出境。海巡人員今在基隆外海找到涉案漁船，逮捕船長送辦。海巡單位表示，相關線索已在檢察官指揮下掌握，待進一步調查釐清後由檢方說明。

參加重陽餐會被控涉賄選 蔡旺璉發聲明：不是今年才辦、不是他設宴

基隆地檢署今天表示，七堵區市議員蔡旺璉參加社區餐會時，送高粱酒涉嫌賄選，命以10萬元交保。蔡發聲明表示，社區重陽餐會不是今年才辦，並用會員繳的年費支付，他是受邀前往會場，不是他設宴，並譴責有心人士栽贓抹黑。

古亭地政事務所漏未註記徵收 地主買土地卻變國有 二審改判賠1137萬元

台北市古亭地政事務所辦理地籍資料電腦化作業時，漏未將台北市某筆土地作「徵收註記」，害4名地主21年前購買土地後，被台北市政府提告，還得將土地移歸國有，地主們提國家賠償訴訟，台北地方法院判古亭地政事務所共應賠償2125萬餘元。案經上訴，台灣高等法院今改判古亭地政事務所應賠償1137萬餘元，可上訴。

桃市桃園、龍潭兩里長候選人涉嫌賄選 一發紅包、一搓湯圓均交保

桃園地檢署昨指揮台北、桃園警調專案小組兵分多路展開搜索、傳訊，分別破獲桃園區莊蔡姓里長候選人發送現金600元紅包，龍潭區鍾姓里長候選人涉嫌「搓湯圓」，要求同姓對手退選，檢方複訊後，諭令莊蔡某15萬、鍾某20萬及其廖姓競選團隊成員15萬交保。

台南首例！永康西橋里長涉「搓圓仔湯」勸退對手 檢偵結求刑5年

台南市永康區西橋里黃姓里長為求能順利當選連任，8月底以LINE聯絡同姓對手，提供現金作對價，並允諾參選下一屆，涉「搓圓仔湯」而遭拒，台南檢警調據報後9月底發動搜索及傳訊黃到案後，並以20萬交保，檢方今偵結起訴，並具體求刑5年，這也是這屆選舉台南第一起偵結案件。

台中男搶銀行前竟「先抽號碼牌」喊：給我1萬塊 襄理嚇到按緊急鈕

台中范姓男子去年到西屯區某銀行內，先是抽取號碼牌排隊等候，櫃檯行員叫號時他竟上前恫稱「我要搶銀行」、「給我1萬塊」，行員、一旁襄理都聽見，馬上按下緊急鈕報案，警方到場時范仍一再重複「我要搶銀行」，台中地院審理後依恐嚇取財未遂判他4月徒刑，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。