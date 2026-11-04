模仿張文無差別殺人案 穿黑衣在北市大安區揮菜刀判有期徒刑4月

張姓男子一身黑打扮模仿去年12月19日隨機殺人事件嫌犯張文，手持菜刀在台北市大安區朝路過民眾揮舞，依恐嚇公眾罪起訴；台北地院審理，判張有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，沒收他的全身裝扮及菜刀。可上訴。

法官判沒收張姓男子的裝束包括黑色長袖連帽表演服、黑色長褲、黑色皮鞋、黑色頭套及菜刀。

起訴書說，張姓男子明知2025年12月19日晚間，隨機殺人犯張文在台北市捷運台北車站、中山區南西商圈丟擲煙霧彈並持刀進行無差別攻擊致多人死傷，卻在2026年7月10日17時23分至31分，在台北市大安區某大樓外道路上，以菜刀朝路過的不特定民眾揮舞。

警方獲報調閱路口監視器發現張涉有重嫌，隨後搜索張的住處，將犯罪工具扣案，移送法辦，檢方偵辦起訴張，檢方認為張犯後毫無悔意，建請從重量刑，但張在法院時坦認犯罪。

法院判決指出，張犯刑法恐嚇公眾罪，考量他的生活狀況、智識能力、犯罪後態度以及所造成大眾恐慌之程度等情狀，依法量刑。