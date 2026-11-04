高金素梅辦公室前主任張俊傑棄保潛逃 7天後涉助偷渡漁船長被捕偵訊中

無黨籍立委高金素梅辦公室前主任張俊傑分涉詐領助理費及共諜案，9月初棄保潛逃，並傳在7天前搭漁船偷渡出境。海巡人員今在基隆外海找到涉案漁船，逮捕船長送辦。海巡單位表示，相關線索已在檢察官指揮下掌握，待進一步調查釐清後由檢方說明。

張俊傑涉嫌違反國家安全法等案，檢方偵查後聲押獲准，偵結起訴後移審法院，法官裁定偶1000萬元交保，並施以科技監控。張在9月6日破壞科技手環棄保潛逃，檢警調一路追查行蹤，先後逮捕20多名涉嫌協助藏匿共犯。

辦案人員查出，張俊傑疑在10月28日從基隆正濱漁港，搭乘漁船偷渡出境。海巡署7天後，在基隆外海攔截涉案漁船並逮捕船長，今晨6時許將人船押回漁港製作筆錄。

海巡署北部分署第2（基隆）岸巡隊表示，張俊傑疑似偷渡出境相關線索，在檢察官指揮下均已掌握，待進一步調查並釐清真相後，再由檢察官對外說明。

立委高金素梅前主任張俊傑傳搭漁船，從基隆正濱漁港偷渡出境，涉案漁船船長今被捕。記者邱瑞杰／攝影