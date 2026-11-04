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為帶槍投靠 南亞科工程師偷拍機密製程技術…洩露營業秘密判1年10月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

上市記憶體大廠南亞科技先進製程開發處一名資深工程師葉晏瑋，今年初與中國大陸獵人頭公司接洽後，涉嫌為求高薪新職，竟在3、4月間，兩度偷藏小型運動攝影機進入辦公室，偷拍機密製程技術文件遭查辦。智慧財產及商業法院今依營業秘密法未經授權洩漏營業秘密罪，判決葉男徒刑1年10月，附條件緩刑4年。

法官基於葉男為初犯且具博士學歷，犯後認罪並深表悔悟，也有意願與南亞科和解，雖遭南亞科拒絕，經此偵審過程應已知所警惕而不再犯，故宣告緩刑，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定起3年內，書立悔過書、向公庫支付200萬元及參加法治教育5場次。

葉男擁有陽明交通大學光電工程研究所博士學歷，為南亞科先進製程處先進製程開發四部資深工程師，自去年起以通訊軟體微信多次與對岸獵人頭公司接觸，爭取赴陸高薪工作機會，並於今年2月13日透過內部電子郵件向公司提離職。

今年3月28日凌晨、4月4日深夜及4月5日凌晨，葉男三度將Insta 360運動攝影機，藏入零食堆規避安檢門檢查，夾帶攝影機進入公司受管制辦公室，再利用個人帳號、密碼登入公司虛擬主機，大量讀取、翻拍屬南亞科核心營業秘密的製程技術相關文件。

直到葉男辦完離職手續後，仍未歸還依規定必須歸還或刪除的營業秘密資料，經南亞科資安人員比對無線設備異常訊號資料，員工門禁紀錄及個人公發電腦操作紀錄，驚覺上述營業秘密遭竊取，於是報請檢調偵辦。

南亞科一名資深工程師葉晏瑋，今年初為跳槽中國大陸謀求高薪新職，竟兩度偷藏小型運動攝影機進入辦公室，偷拍機密製程技術文件外洩，遭智慧法院依營業秘密法未經授權洩漏營業秘密罪判刑1年10月，附條件緩刑4年。聯合報系資料照
南亞科一名資深工程師葉晏瑋，今年初為跳槽中國大陸謀求高薪新職，竟兩度偷藏小型運動攝影機進入辦公室，偷拍機密製程技術文件外洩，遭智慧法院依營業秘密法未經授權洩漏營業秘密罪判刑1年10月，附條件緩刑4年。聯合報系資料照

偷拍 南亞科 機密 工程師

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