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女總務當白手套…3年收360萬回扣 桃園復興前區長曾志湘二審仍判12年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

桃園市復興區前區長曾志湘任內利用辦理採購案機會，指使秘書室女總務蔡幸蓁擔任白手套，連續3年向包商吳淳洋索取360萬元回扣，一審依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判曾12年徒刑，褫奪公權8年。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持判曾12年徒刑，可上訴。

另外，蔡幸蓁一審被依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判刑2年，並宣告緩刑5年，期間付保護管束，提供200小時義務勞務服務，褫奪公權1年，高院今撤銷緩刑部分，改判蔡女2年徒刑，並宣告緩刑3年，期間付保護管束，並接受2場次法治教育。

吳淳洋一審被依公務員不違背職務行為交付賄賂罪判刑1年，褫奪公權1年。案件上訴後，高院今也維持一審判決。

曾志湘因桃園市復興區首位民選的直轄市山地原住民區長范振興涉賄選請辭，經補選後當選於2015年7月27日上任，直到2018年12月25日卸任為止，透過蔡幸蓁擔任白手套，收受吳淳洋交付的賄款。

吳淳洋除在區公所擔任警衛，也身兼5家行銷、旅行社等商行實際負責人，為替公司取得無需招標的小額採購案，與曾志湘約定取得標案或小額採購案，將依採購金額3％至10％不等比例給付賄款。

2016至2018年間，吳淳洋每年農曆春節前，總結當年度應給付賄款金額後，將錢透過蔡女放進曾的辦公桌抽屜內，曾拿到賄款後另分給蔡女40萬元。

蔡女另於2021、2022年擔任復興區公所三民里里幹事期間，利用辦理環保志工服裝及活動採購案機會，由廠商浮報部分採購項目及報價單及收據申請經費，詐領3萬5000千元。

一審審理時，蔡幸蓁、吳淳洋坦承犯行，但曾志湘否認犯行，稱從未向廠商收取回扣，更沒有指使蔡女擔任白手套收錢，但法院不採信說詞，認為曾貪圖私利索賄，嚴重敗壞官箴，犯後毫無悔意、態度惡劣，依法量刑。

桃園市復興區前區長曾志湘。聯合報系資料照
桃園市復興區前區長曾志湘。聯合報系資料照

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