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明泰科技收購仲琦內線交易已虧8萬 法官判董事緩刑再命繳30萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

網通大廠明泰科技2019年斥資48億元私募、公開收購仲琦科技，時任董事馬嘉隆被控在限制交易期間內買明泰股票，擬制性損失8萬250元，檢方依證券交易法內線交易罪起訴馬，台北地院審理，今判馬有期徒刑1年7月，緩刑3年，向公庫支付30萬元。可上訴

檢方調查，明泰總經理與仲琦時任副董事長劉美蘭在2019年11月26日對私募案達成共識，確定由明泰全額認購仲琦公司私募股，明泰預計以每股新台幣16.11元取得仲琦公司私募普通股1億股。

後來仲琦公司私募增資完成，明泰公司預計取得仲琦公司30.4%股權，又以每股32元公開收購仲琦公司普通股1億股，以私募、公開收購各取得約30.4%仲琦股權。

起訴指出，馬嘉隆曾參與2019年12月12日仲琦公司私募案決議董事會，因而得知重大消息，隔日即電話下單以每股均價23.98元買進明泰股票150張，於重大訊息公開後10日內即賣出，擬制性損失8萬250元，被檢方依內線交易罪起訴。

檢方同案也偵辦劉美蘭及相關親友涉內線交易罪，偵結認為劉等人犯罪嫌疑不足，予不起訴處分。

圖為台北地方法院。聯合報系資料照
圖為台北地方法院。聯合報系資料照

明泰 仲琦 內線交易 董事 法官 科技

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