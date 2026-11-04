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4月嬰遭虐骨折慘死…爸媽甩鍋「臘腸狗咬傷、姊姊壓到」 仍判10年刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市王姓男子因經濟壓力、不耐4個月大兒子哭鬧，長期凌虐又拿物品猛敲頭部，導致男嬰全身傷痕累累、多處骨折，盧姓妻子得知也消極不送醫，一審依成年人故意對兒童傷害致死罪判王10年徒刑、依過失致死罪判盧女2年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，仍判王10年徒刑，另盧女判刑2年並宣告緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，應接受法治教育4場次，可上訴。

王以在市場賣雞肉維持一家生計，是家中唯一經濟來源，他與盧女婚後育有一子一女，平時同住在新北市淡水區的住處。王2022年4月至6月間，因疫情影響收入不穩定，又因年僅4個月大的兒子哭鬧不止，多次動手凌虐，造成男嬰全身多處傷痕、結痂、肋骨及股骨骨折等舊傷。

王同年6月初又以不明物品用力敲擊男嬰頭部，盧女也知悉，兩人卻未立即將男嬰送醫，直到同年月6日上午10時許，王因市場休市沒上班，發現兒子踢掉被子、趴睡，身體冰冷沒有心跳，才叫救護車送醫，經急救仍因中樞神經衰竭宣告不治。

醫院發現，男嬰全身均有新舊傷痕，且4個月大身高體重卻僅有58公分、3.5公斤，嚴重營養不良，通報相關單位調查。檢警依法起訴，王、盧女均否認犯行，供稱兒子舊傷是被家中11歲臘腸狗咬傷，骨折則可能因兒子跌倒撞到地板，或兒子疑患有先天性疾病「貓哭症」，又被女兒翻滾壓到所致。

一審士林地院認為，女童年僅1歲3個月，需要他人協助或攀附家具、物品才可移動，行走不穩，難以想像女童可以自行、自力造成男嬰傷勢。

另根據醫院報告，男嬰全身有三處骨折、皮膚傷痕瘀青、脫皮與擦傷廣布非常多處，癒合很差，雙腳指甲甲板與指根受傷變形，全身營養嚴重不良、嚴重消瘦與脫水。一審認為，男嬰傷勢並非只是單純照顧疏失，且頭部右前方受外力直接撞擊而造成的原因也不單純。

一審審酌王、盧女是男嬰父母，也是男嬰最重要且無可取代的依賴對象，卻枉顧親情未盡扶養、保護及教養的責任，王情緒失控動手傷害，盧女也採消極不送醫治療的態度，導致男嬰身亡，應嚴加非難。

一審認為，王、盧女無視男嬰死亡時已有全身營養嚴重不良、消瘦、體重嚴重過低與脫水情形，足認生前有遭受嚴重虐待，卻推託給家中臘腸狗、女兒、男嬰先天性疾病而否認犯行，兩人不知悔悟、犯後態度不佳，依成年人故意對兒童傷害致死罪判處王10年徒刑，另依過失致死罪判盧女2年徒刑。

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台灣高等法院 骨折 臘腸狗

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