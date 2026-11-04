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因小失大！美妝店課長潔面乳帶回家 侵占618元商品被判3個月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓男子為美妝保養生活用品店課長，今年3月間將未張貼防盜貼紙的潔面孔及淨膚調理凝膠各一瓶，藏放在商品展示架上不顯眼處，晚間下班時再自架上將商品取走後離去，公司報警處理，他坦承犯行，惟他所侵占財物僅618元，法官考量情輕法重而判3月。

檢方起訴，黃因經濟拮据，今年3月13日晚間7時19分許，先將未張貼防盜貼紙，價值299元潔面乳1瓶、價值319元淨膚調理凝膠1瓶藏放在商品展示架上不顯眼處，後於同日時27分下班時，自架上將上開商品取走後離去，侵占入己。經業者報警後查獲。

黃於警詢中坦承業務侵占犯行，惟迄今尚未賠償。經黃自白犯罪，法院認宜以簡易判決處刑者，得不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑。

台南地院指出，黃一時思慮欠周，致罹刑典，惟其所侵占商品價值合計僅618元，犯後坦承犯行，雖尚未與公司達成調解並賠償損害，然考量他所侵占財物價值尚微，衡以業務侵占罪法定最低本刑為有期徒刑6月，依其犯罪具體情狀觀之，確有情輕法重情形，縱科以法定最低度刑，猶嫌過重，依法酌量減輕其刑。

台南地院審酌，黃不思以正當方式取得財物，竟任意將工作所保管商品侵占入己，致公司受有損害，顯然欠缺尊重他人財產權觀念，所為應予非難；考量其犯罪動機、目的及手段、所致損害程度、尚未賠償損害等情節，認他犯業務侵占罪判刑3月，可易科罰金。

台南地院指出，黃一時思慮欠周，致罹刑典，惟其所侵占商品價值合計僅618元，衡以業務侵占罪法定最低本刑6月，確有情輕法重情形，酌減其刑，認他犯業務侵占罪判刑3月。聯合報系資料照
台南地院指出，黃一時思慮欠周，致罹刑典，惟其所侵占商品價值合計僅618元，衡以業務侵占罪法定最低本刑6月，確有情輕法重情形，酌減其刑，認他犯業務侵占罪判刑3月。聯合報系資料照

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