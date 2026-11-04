違規大戶欠64筆罰鍰存款遭扣 男喊窮「交車擔保」獲准分期

汽機車駕駛切勿心存僥倖！法務部行政執行署新竹分署推動「交通專案」，針對欠繳牌照稅、違規罰鍰與國道通行費的案件加強執行。一名違規大戶因超速、未繳通行費遭裁罰，累積高達64筆罰鍰逾期不繳，經移送強制執行後，新竹分署迅速查扣其存款。該名男子接獲扣押命令後急赴分署，喊窮稱無力一次清償，並主動交出車輛查封作為擔保，獲准辦理分期分段繳清。

新竹分署表示，該男子因多次超速行駛及行駛國道未繳納通行費，違反道路交通管理處罰條例，受罰後均置之不理。移送機關交通部公路局新竹區監理所陸續將累積的64筆案件移送強制執行。新竹分署受理後立即展開財產調查，並依法發扣押命令，執行其對第三人的存款債權。

男子收到執行命令後深感壓力，主動聯繫承辦人員，說明自己每月需支付房租與生活交通開銷，實在無法一口氣清償全部欠額，同時提出將名下車輛提供給新竹分署查封，作為履行分期繳納的擔保。

承辦人員經調查其財產狀況並核對相關證明文件後，認定其經濟狀況確實無法一次完納，依法准許辦理分期繳納。

新竹分署提醒，政府推動交通專案旨在維護用路安全，民眾若收到稅費或罰鍰單據應主動繳納。若生活真有困難，可依行政執行事件核准分期繳納執行金額實施要點，主動檢附戶口名簿或所得證明等資料釋明，經審酌個案並徵得移送機關同意後，即可申請分期，以免名下財產遭查封扣押。