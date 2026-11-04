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詐領里鄰建設服務費 「保釣里長」夏萬浪涉貪遭起訴

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市中正區網溪里長夏萬浪，涉藉由辦理母親節活動名義，以不實發票及收據核銷餐點費用，詐領里鄰建設服務費4萬餘元，台北地檢署今依貪汙罪之利用職務機會詐取財物罪、偽造文書罪起訴夏萬浪。

夏萬浪過去是知名保釣人士，早年當過記者，曾任基隆市漁業發展協會總幹事、中華保釣協會常委理事，經常投身釣魚台的保釣護漁行動、並抗議日本侵權，是活躍多年的保釣里長。

起訴指出，夏萬浪於2016至2019年間， 以網溪里母親節活動為名目，向中正區公所辦理機費申請，獲核定額度12萬5千元，之後夏萬浪向已歇業的小吃店索取空白收據， 自行填寫與店家銷售不符的餐點項目，浮報單價及數量，詐領里鄰建設服務經費44350元。

檢調偵辦期間，夏萬浪供稱，母親節活動所需食物，確實有從其他管道取得，否認未詐領公款。檢方調查，夏萬浪雖提出活動照片，但照片僅能證明活動當 日確有擺放食物，無法證明食物數量、來源、單價及總價，且同一種類食品取得價差，在市面上有極大級距，無法排除低價購入、高價申報，從中賺取差價 的可能 ，未採信其說詞。

夏萬浪服務的中正區網溪里，是兩岸文化交流重鎮，他曾在里內打造「釣魚台花園」，積極倡議兩岸民間聯手保釣，沒想到如今涉貪被起訴。

台北市中正區里長夏萬浪涉詐領里鄰建設服務費遭檢方起訴。聯合報系資料照
台北市中正區里長夏萬浪涉詐領里鄰建設服務費遭檢方起訴。聯合報系資料照

里長 服務費 母親節

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