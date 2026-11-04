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詐團黑吃黑！當街砸車強押2少拘禁毆打 檢方求重判遭駁回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣張姓男子等人的詐騙集團，因懷疑旗下車手私吞贓款，設局當街包抄攔車，不僅砸毀車輛，更將車上兩名負責監控的少年強押回工廠拘禁毆打。一審依加重私行拘禁等罪，分判黃男1年10月、陳男1年8月。檢方認為量刑過輕且應論以加重強盜罪而提起上訴，台中高分院近日駁回上訴，維持原判。

判決指出，張姓男子懷疑旗下車手私吞贓款，在2024年12月17日凌晨設局誘出車手，並將人押往彰化縣秀水鄉一處鐵工廠拘禁。過程中，張男等人發現一輛BMW轎車尾隨，逼問後得知車上兩名少年為車手的監控同夥，遂臨時起意將兩人一併抓回。

張男隨即召集人馬，黃男與陳男應邀助陣，並各帶一根鐵棒作為武器。同日上午8時許，眾人分乘三輛車在彰化縣秀水鄉街頭將BMW前後包夾。

陳男持鐵棒插入車輪阻止脫逃，黃男等人則持鐵棍砸毀車窗並噴灑辣椒水，強行將兩名少年拖下車，以圍巾矇眼、束帶綁手後，押往和美鎮一間塑膠工廠拘禁。拘禁期間，少年遭同夥逼問上游身分並毆打成傷，直至同月20日下午才獲警救出。

檢方認為，黃男等人事後將BMW開往荒野棄置、拔除車牌，並搜刮車內手機與財物，應構成加重強盜罪，且一審量刑過輕。但台中高分院審理指出，黃男與陳男僅是受邀助陣，強押少年與棄置車輛是為了隱匿行蹤及斷絕少年對外求援，難認有強盜車輛及財物之犯意。

台中高分院近日審認，一審已充分審酌黃男與陳男雖非主謀，但參與程度不淺、危害治安等情狀，且黃男為累犯，分別量處1年10月及1年8月徒刑，並無過輕或違法之處。最終認定檢方上訴無理由，予以駁回。

彰化縣張姓男子等人的詐騙集團，因懷疑車手私吞贓款，涉強押少年毒打，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
彰化縣張姓男子等人的詐騙集團，因懷疑車手私吞贓款，涉強押少年毒打，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

詐團 強盜 詐騙集團 贓款 車手 BMW

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