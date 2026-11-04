有巡路、也放警示錐仍要賠！嘉義女撞坑洞車報廢 縣府判國賠35萬

嘉義縣168縣道因路面老化出現坑洞，造成一名女子去年2月雨夜開車經過時，車輪卡住失控撞上中央分隔島燈桿，不僅頸椎受傷，小客車也因此報廢。女子向嘉義縣政府求償67萬餘元，縣府以道路定期巡查、已設置三角錐警示等理由抗辯。嘉義地方法院認定道路管理有欠缺，即使委外養護也不能免責，判嘉義縣政府應國賠35萬2675元，全案仍可上訴。

判決表示，黃姓女子2025年2月12日晚間10時52分，開車行經168縣道24公里處，由東往西方向內側車道時，因路面有長約1.6公尺、寬1公尺、深6至7公分的坑洞，雨後積水影響辨識，車輪輾過坑洞及碎石後，左前輪卡住，車輛失控撞上中央分隔島燈桿，造成頸椎外傷，小客車也嚴重毀損報廢。

黃女主張，縣府未妥善維護道路，也未設置足夠警告標誌，事故後除了醫療及交通費用，還須負擔車輛報廢、拖吊、路燈修復等損失。她獨自扶養3名未成年子女，原本每天開車接送上下學，車輛報廢後生活受到影響，因此連同租車費及精神慰撫金，向縣府請求國賠67萬6614元。

縣府抗辯，事故路段已委託廠商養護，每月巡查4次，事故前2月4日及8日均有巡查、修補紀錄，事發當晚警方也已在坑洞附近放置2個三角錐及1個爆閃燈，認為道路管理並無欠缺，且黃女雨夜行車未減速注意，也應負擔部分責任。

法院審理發現，事故發生前約3小時，警方雖已設置警示設施，但三角錐放在坑洞旁，難以讓駕駛有足夠反應及煞停距離，爆閃燈是否正常運作也無法確認。更值得注意的是，縣府國家賠償事件處理小組先前已認定縣府應負國賠責任，並決議以15萬元授權範圍為原則進行協議，雙方最終仍未達成共識。

法官認為，道路出現足以妨礙通行的坑洞，未及時修補，已不具備一般公路應有的安全狀態。依國家賠償法，公共設施管理有欠缺並造成損害，國家即應負賠償責任，縣府不能以委託民間廠商巡查維護為由免責；縣府也未能證明黃女有過失。

法院審酌醫療費、就醫車資、車輛損失、鑑價費、拖吊費、路燈修復費及精神慰撫金，認定縣府應賠償35萬2675元。至於黃女請求的租車費，因未提出實際支出單據，未獲准許。