自稱腦損87％…天道盟公主又惹事 女監服刑中痛毆舍友下場曝光

有外號「天道盟公主」竺姓女子曾被控色誘癌末友人房產還虐死他，最終僅被依棄屍罪判2年；竺後來重出江湖，又鎖定中風陳姓老翁帶去土地質押借貸再虐死他，法院一、二審依傷害致死罪判她12年，竺女今年在獄中服刑，又痛毆同房舍友一頓，台中地院再依傷害罪判她4月，可上訴。

竺女（52歲）2016年10月被控在桃園色誘吳姓友人敲詐金錢，若不從會遭痛毆、體罰，吳被迫過戶名下1棟房產給她仍遭慘死。桃園地院一審以無明顯證據證明竺殺人，該部分無罪，依遺棄屍體判竺2年，二審雖逆轉依傷害致死判12年，但更一審維持棄屍2年，經最高法院駁回確定。

檢方又查出，竺女2023年得知陳姓老翁有多筆土地，再度使出美人計色誘對方，若陳不順從就會遭被施暴，同年12月29日至隔年1月8日，竺將陳翁囚禁大甲、沙鹿旅宿10天，並帶去地政、戶政事務所，辦土地所有權狀換發、印鑑證明補發及申請土地登記謄本。

竺女1月8日和陳翁衝突，徒手、持掃把朝他頭部、胸腹及四肢痛毆一頓，當晚11點多又出腳朝他頭、胸腹猛力踩踏，釀陳肋骨斷了好幾根、左肺扁塌，大量內出血死亡，竺作案後自逃生梯溜掉事後才落網。

竺女羈押期間，曾自稱小腦受損達87％，常常會斷片、搞不清楚日期，更當庭嗆法官「你們押我1年了，什麼東西都沒查到」，並稱「判我死刑算了！」

台中地院一審、台中高分院二審，都依犯三人以上共同私行拘禁身體障礙之人而剝奪行動自由7日以上罪、傷害致死罪，各判她2年、11年，應執行12年。

竺女入獄後在台中女監服刑，她今年3月14日晚上6點多，在台中女監內和同房舍友起爭執，心生不滿下動手痛毆對方頭部，造成舍友頭、脖子都有瘀青及撕裂傷。

檢方訊時，竺女坦承打人，但矢口否認犯行，辯稱是舍友一直罵髒話，自己對她敬而遠之，相信對方也有動手，還說「一定是她先動手。」

檢方根據相關證詞、被害人就醫紀錄，監視器畫面等，認為竺女所辯是卸責之詞，不予採信，偵結依傷害罪嫌將她向法院聲請簡易判決處刑；台中地院審酌，竺女犯後否認、沒有和解，依傷害罪判她有期徒刑4月，得易科罰金。