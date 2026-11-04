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台東檢調偵辦東映農路拓寬案！吳慶榮、馬志安轉列被告 檢調訊後請回

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東檢方持續偵辦東映渡假村農路拓寬圖利案，檢調追查發現，曾任縣府農業處長、議會秘書長的吳慶榮，任職議會期間仍多次前往農業處，向昔日部屬關切拓寬案；現任建設處長馬志安則因擔任農業處副處長時負責相關督導工作。檢調昨天傳喚兩人及一名張姓技士到案，訊後將吳、馬兩人請回。

檢調調查重點之一，是吳慶榮離開農業處、轉任議會秘書長後，與原單位已無直接職務隸屬關係，卻仍多次前往農業處關切開發案進度，究竟是單純協調，還是涉及不當介入行政程序，成為檢方進一步追查的方向。

至於馬志安，過去擔任農業處副處長期間，負有業務督導責任，檢調正釐清他在農路拓寬案推動過程中，是否曾協助開發案進行，以及相關行政作業有無違法情事。馬志安日前升任建設處長，如今卻因本案身分轉為被告。

東映渡假村農路拓寬案自今年7月曝光後，檢調陸續展開搜索、約談及強制處分，目前農業處長許家豪、前承辦科長蔡明翰，以及兼任前縣長吳俊立秘書助理的邱嘉平已遭羈押；副議長林琮翰以100萬元交保，吳俊立則在兩度遭檢方聲請羈押後，獲法院裁定以700萬元交保。

隨著吳慶榮、馬志安轉列被告，案件偵辦範圍再向縣府相關行政體系延伸，檢調將持續比對相關人員說法、行政往來紀錄及工程資料，釐清農路拓寬案從協調、審查到執行過程，是否涉及不法利益輸送。

台東地檢署偵辦東映渡假村農路拓寬弊案持續擴大，前農業處長、議會秘書長吳慶榮、現任建設處長馬志安遭改列被告，檢調昨天傳訊釐清案情，訊後將兩人請回。聯合報系資料照
台東地檢署偵辦東映渡假村農路拓寬弊案持續擴大，前農業處長、議會秘書長吳慶榮、現任建設處長馬志安遭改列被告，檢調昨天傳訊釐清案情，訊後將兩人請回。聯合報系資料照

台東 檢調 農業處 圖利 秘書長

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