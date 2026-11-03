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重陽餐宴涉賄 基隆前議長蔡旺璉議員10萬交保否認賄選

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署接獲檢舉，上月10月18日重陽節當天有人席開8桌餐會涉嫌賄選。檢警調今天搜索尋求連任的國民黨籍前議長蔡旺璉議員、無黨籍七堵區詹姓里長競選服務處、住處等據點，傳喚參加餐會多位里民調查。今晚7點多蔡、詹兩人送檢方複訊，深夜11點蔡旺璉諭知10萬交保，詹姓里長請回。

基隆地檢署今天上午6時指揮調查局基隆市調查站、市警三分局等單位搜索議員蔡旺璉及詹姓里長的競選服務處、住處等據點，約談2人及同步傳喚餐會20多人調查釐清。

檢方指出，將釐清付款者、餐會時有無拉票互動及對價關係，全案依違反公職人員選舉罷免法偵辦。據了解，蔡旺璉否認出錢，也表示與賄選沒有關連。檢方訊後諭知蔡具保10萬元。

重陽餐宴涉賄，基隆前議長蔡旺璉議員今晚檢方諭知10萬交保。記者游明煌／攝影
重陽餐宴涉賄，基隆前議長蔡旺璉議員今晚檢方諭知10萬交保。記者游明煌／攝影

蔡旺璉 基隆 議員

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