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掏空善款 宜蘭東林寺住持涉嫌侵占上億收押
宜蘭縣冬山鄉清修勝地東林寺爆發掏空弊案，住持張清羽父子涉嫌將信眾捐獻的數億元善款與寺廟資產當成個人金庫，轉買黃金與虛擬貨幣隱匿洗錢，初估侵占金額逾億元。宜蘭地檢署認定張姓父子涉案情節重大，聲請羈押，宜蘭地院昨裁准。
「彌陀之家東林寺」鄰近山谷，環境清幽，禪風建築及肖楠大佛吸引許多遊客，捐錢的信徒更不在少數；但香火鼎盛的絕美寺廟疑淪為私人斂財工具，消息傳出後震驚各界。
本案源於台北市迪化街百年名店「進成魚丸」家屬在八月間控訴詐欺。蔡姓業者指出，母親曾在東林寺修持數年，期間竟陸續捐出近三億元，甚至在重病住進加護病房時，仍被帶出醫院匯款及解約七千萬元定存。
當時住持張清羽高調搭名車出庭喊冤，辯稱所有款項皆為信眾自願建寺，還質疑提告家屬動機。
檢方深入追查資金去向，發現多處異常，包括張清羽父子涉長期掌控寺廟財務，假借宗教公益名義收取捐獻，私下卻將公款轉為私產，不僅購置寺區周邊農舍與大筆土地，還購買豪華露營車供個人享樂；為規避追查，張清羽父子將侵占所得轉換為不易追查的金條與加密貨幣。
檢調比對帳目與金流，掌握確切密帳，兵分多路搜索，認定張姓父子為掏空案主謀，揭開私吞廟產洗錢內幕。
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