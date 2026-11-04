掏空善款 宜蘭東林寺住持涉嫌侵占上億收押

科技業廠房趕工，營造業職災升高。勞動部昨公布今年前三季全產業重大職業災害死亡統計，至九月卅日死亡人數一九三人，較去年同期減少廿人，降幅約百分之九。不過，營造業職災死亡人數一○二人，比去年同期增加九人，且逾七成是下包商的勞工，顯示承攬管理仍是重大漏洞。

2026-11-04 00:00