約用僱員越權查看公文1237次 食藥署：已解除僱傭關係、送檢調查辦

衛福部食藥署一位曾任職北區管理中心、國會聯繫暨媒體事務中心的王姓約用助理，利用其公文系統漏洞，取得系統管理員權限，越權查詢承辦公文1237次。對此，衛福部食藥署表示，對任何違法違紀行為絕不姑息，該署已啟動調查發現涉案人員違規行為，涉及公務資訊安全風險，第一時間即進行內部行政處分，已經該員解僱，並終止僱傭關係。

食藥署指出，該案經食藥署立即啓動調查，發現涉案人員違規行為涉及公務資訊安全風險，第一時間即進行內部行政處份，且將相關事證移送檢調機關偵辦，並予以解僱，終止僱用關係，目前全案已由檢察機關提起公訴，該署將全力配合後續司法程序，本案發生後，即檢討並強化公文系統權限管理、代理人設定及內部稽核機制，持續精進資訊安全及內部管理，防杜類似事件再度發生。

媒體報導，該名王姓僱員於2021年3月至2026年3月間於食藥署任職，負責公文收辦、分案、電子遞送及催辦等業務，因此熟悉內部公文處理流程，卻未經其他公文承辦人及主管授權，越權取得操作權限，查詢非承辦公文1237次，導致公文系統內留下89筆不實的展期申請及核決電磁紀錄，影響公文處理及核決的正確性，遭士林地檢署以偽造公文書、妨害電腦使用等罪嫌起訴。