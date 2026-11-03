南投水里鄉長候選人詹淵州涉餐會賄選 10萬交保後喊冤：沒談選舉

南投縣水里鄉長候選人、水里鄉代會副主席詹淵州遭檢舉涉嫌以餐會招待選民賄選，昨天遭檢調搜索住家，詹淵州等多人遭帶走或約談；訊後，詹淵州今以10萬元交保。對此，詹淵州喊冤表示，僅是例行聯誼活動，席間未談及選舉。

據了解，南投縣13鄉鎮市民代表會會輪流舉辦正、副主席例行聯誼活動，今年5月輪由水里鄉代會主辦，詹淵州以副主席身分在當地餐廳舉行聯誼餐會，宴請各鄉鎮市代會代表，包含水里鄉代及村長等均有出席，由水里鄉農會贈送伴手禮。

詹淵州近日遭檢舉涉嫌違反公職人員選舉罷免法，檢調昨天因此搜索詹淵州、水里鄉代會主席劉俊生及多名村長等住家，並將人被帶走或約談；訊後，檢察官諭知詹淵州具保10萬元，但無羈押必要，其餘參與宴會之人則均請回。

詹淵州交保後喊冤，當天是13鄉鎮市代表會聯誼餐會，為各鄉鎮市輪流辦理的例行性活動，今年輪到他副主席辦理是第八順位，也就是5月29日，會後贈禮是由農會準備，只贈送給來自其他12鄉鎮市，沒送水里，席間也未談及選舉。

檢方初步調查，詹姓候選人以南投縣13鄉鎮代表會副主席聯誼會名義，邀請至少7名村長，並贈伴手禮。該鄉鄉代會主席先前主辦主席聯誼活動，均未找村長參加，以免費餐會招待選區內村長，並約定選舉投票支持，涉嫌賄賂等罪嫌重大。

南投地檢署表示，選舉期間以免費餐飲招待選民，如有約定使選民投票支持特定候選人的對價關係，即可能涉及「公職人員選舉罷免法」投票行賄罪。至於是否構成犯罪，仍須依具體事證綜合認定，將秉持客觀中立、依法偵辦原則持續查辦。