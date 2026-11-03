桃園龍潭郭男索錢不成弒母案 國民法官法庭判處有期徒刑25年

桃園市龍潭區39歲郭姓男子去年2月因缺錢，向母親索討不成衍生爭吵和衝突，郭竟拿利器重傷母親及徒手重擊頭部、掩口鼻致死；殺人後還點燃母親衣物，製造火警意外假象後逃逸，幸被警方識破及逮捕他，桃園地檢署依殺害直系血親尊親屬等罪嫌起訴，並對郭求處重刑，全案由國民法官庭審理，今日下午以傷害直系血親尊親屬致死罪，判處郭應合併執行25年徒刑，得上訴。

國民法官判決犯罪事實包括傷害直系血親尊親屬致死罪有期徒刑19年4月，縱火罪10年，另違反保護令8月，其中不得易科罰金部分，應執行有期徒刑25年。

郭男因酒駕公共危險及多次違反家暴法等罪，過去10多年陸續出入監所，兩位姊姊和一位弟弟因郭男經常家暴搬離龍潭老家，郭母也有被兒子家暴紀錄，最後一次申請保護令為2023年6月19日，裁定郭需遷出母親龍潭住處，並保持至少100公尺距離，效期兩年至今年6月18日。但郭男家暴案出獄後，郭母無力阻止，他依然住家裡。

判決指出，郭男2025年2月20日晚間因為要錢不成，與母親衝突，拿銳器重傷母親左上臂，並徒手猛擊母親腹部、頭部，造成頭部神經軸突損傷而死亡。郭男行兇後未離開母親住處，隔天上午在透天厝一至三樓多處點燃冥紙、衣物、紙張，放火燒燬母親遺體及房子才逃逸，幸消防人員趕來撲滅火勢，警方發現郭母死亡，立即追查郭男行蹤。

案發後，郭男先逃往宜蘭，再轉往台北、台中又回桃園，龍潭警分局25日晚上在中壢一家旅社逮捕他及移送桃園地檢署偵辦，檢察官起訴並求處重刑。國民法官法庭綜合郭男於案發前後的行蹤、相關證人證詞、現場跡證、被害人傷勢及法醫鑑定結果等證據，認定郭除了以利器重傷母親，並徒手重擊母親致死還放火燒屋；但綜合全案證據，尚不足以排除郭是基於傷害故意持續施暴，因此認定傷害直系血親尊親屬致死罪成立，而非殺害直系血親尊親屬罪。