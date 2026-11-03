快訊

入後援會群組嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

蔣萬安合體柯志恩！人潮擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

疑「大苦薯」釀禍！高雄共餐爆集體嘔吐腹瀉 18人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

影／重陽餐宴涉賄 基隆前議長蔡旺璉議員及里長等3男1女送檢複訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署接獲檢舉，上月10月18日重陽節當天有人席開8桌餐會涉嫌賄選。檢警調今天搜索尋求連任的國民黨籍前議長蔡旺璉議員、無黨籍七堵區泰安里詹仁豪競選服務處、住處等據點，傳喚參加餐會多位里民調查。今晚7點多蔡、詹等3男1女送基隆地檢署由檢察官訊問釐清調查，蔡旺璉不發一語。

基隆地檢署今天上午6時指揮調查局基隆市調查站、市警三分局等單位搜索議員蔡旺璉及詹仁豪里長的競選服務處、住處等據點，約談2人及同步傳喚餐會多位民眾調查釐清。

檢方指出，將釐清付款者、餐會時有無拉票互動及對價關係，全案依違反公職人員選舉罷免法偵辦。

蔡旺璉為國民黨資深議員，曾任基隆市議會議長、副議長，為連任5屆議員，今年尋求六連霸。地方人士指出，蔡旺璉實力雄厚，涉賄被約談，地方都感意外，恐衝擊七堵區議員選情，但還待檢調釐清。

前議長蔡旺璉議員今晚7點多調查站送檢方複訊。記者游明煌／攝影
前議長蔡旺璉議員今晚7點多調查站送檢方複訊。記者游明煌／攝影

前議長蔡旺璉議員今晚7點多調查站送檢方複訊。記者游明煌／攝影
前議長蔡旺璉議員今晚7點多調查站送檢方複訊。記者游明煌／攝影

2026九合一選舉 基隆市選舉 蔡旺璉 議員 賄選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

席開8桌重陽餐宴涉賄 基隆前議長蔡旺璉議員及里長遭搜索約談

南投水里鄉民代表會辦餐會 檢方偵辦疑涉賄選

里港鄉長選情震撼 假借宗親會名義辦餐會涉賄選 藍婉茜與父親遭聲押

南投水里鄉長參選人辦餐會 涉違反選罷法10萬元交保

相關新聞

蘇震清兒媳里港鄉長候選人藍婉茜涉賄選法院20萬交保 檢不排除提抗告

前立委蘇震清兒媳、里港鄉長候選人藍婉茜、藍婉茜的父親與競選團隊執行長蔡男與村長黃男等4人，涉假借藍氏宗親會名義，舉辦餐會，一桌6000元招待選民，遭檢方偵辦，檢方今淩晨向法院聲押藍婉茜與其父親，法院訊問後裁定20萬元交保。檢方表示，不排除將提抗告。

影／重陽餐宴涉賄 基隆前議長蔡旺璉議員及里長等3男1女送檢複訊

基隆地檢署接獲檢舉，上月10月18日重陽節當天有人席開8桌餐會涉嫌賄選。檢警調今天搜索尋求連任的國民黨籍前議長蔡旺璉議員、無黨籍七堵區泰安里詹仁豪競選服務處、住處等據點，傳喚參加餐會多位里民調查。今晚7點多蔡、詹等3男1女送基隆地檢署由檢察官訊問釐清調查，蔡旺璉不發一語。

嘉義知名零食電商配偶爆婚外情劈腿藥師、房仲與警察 他求償900萬

嘉義地區一名經營知名零食電商的業者，發現配偶婚後與3名男子發生婚外情，對象分別是藥師、房地產從業人員及警察，憤而提告侵害配偶權，向配偶及3名男子分別求償300萬元，合計900萬元。嘉義地方法院審理認為，3段婚外情均已嚴重破壞婚姻關係，判決配偶與3名男子分別連帶賠償45萬、40萬及30萬元，合計115萬元，全案仍可上訴。

嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

何姓男子疑似因對台北市長選情不滿，上月9、10日間，兩度以不同暱稱，先後在通訊軟體Line的「沈伯洋競選後援會」粉絲平台群組，嗆聲「沈伯洋贏了我去燒了總統府」、「沈伯洋當選我就叫殲16丟飛彈給總統府和總統官邸」。台北地檢署經指揮台北市刑警大隊拘提何男到案，稍早已向法院聲押。

力拚議員連任捲賄選案 陳重文剃髮發毒誓自證「若有 被車撞死」

北市議員陳重文力拚連任，近日傳出涉嫌賄選遭檢調搜索約談。陳重文今發聲，因為參加通水典禮遭烏龍檢舉賄選，決定剃髮明志，在神明前發誓絕無賄選，「若有，出門被車撞死」，也強調絕不向困境低頭，誓做弱勢者後盾。

送250元紅酒拉票 台中和平區長候選人妻涉賄選遭羈押

台中市和平區陳姓區長候選人的配偶李姓女子，涉將紅酒交由經營雜貨店的劉姓樁腳分送選民，請託支持特定候選人，台中地檢署昨日兵分9路搜索，查扣紅酒、競選帽及手機等物，檢察官漏夜複訊後，認李女、劉男涉犯投票行賄罪嫌重大，今日向法院聲請羈押禁見獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。