影／重陽餐宴涉賄 基隆前議長蔡旺璉議員及里長等3男1女送檢複訊

何姓男子疑似因對台北市長選情不滿，上月9、10日間，兩度以不同暱稱，先後在通訊軟體Line的「沈伯洋競選後援會」粉絲平台群組，嗆聲「沈伯洋贏了我去燒了總統府」、「沈伯洋當選我就叫殲16丟飛彈給總統府和總統官邸」。台北地檢署經指揮台北市刑警大隊拘提何男到案，稍早已向法院聲押。

2026-11-03 19:43