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影／重陽餐宴涉賄 基隆前議長蔡旺璉議員及里長等3男1女送檢複訊
基隆地檢署接獲檢舉，上月10月18日重陽節當天有人席開8桌餐會涉嫌賄選。檢警調今天搜索尋求連任的國民黨籍前議長蔡旺璉議員、無黨籍七堵區泰安里詹仁豪競選服務處、住處等據點，傳喚參加餐會多位里民調查。今晚7點多蔡、詹等3男1女送基隆地檢署由檢察官訊問釐清調查，蔡旺璉不發一語。
基隆地檢署今天上午6時指揮調查局基隆市調查站、市警三分局等單位搜索議員蔡旺璉及詹仁豪里長的競選服務處、住處等據點，約談2人及同步傳喚餐會多位民眾調查釐清。
檢方指出，將釐清付款者、餐會時有無拉票互動及對價關係，全案依違反公職人員選舉罷免法偵辦。
蔡旺璉為國民黨資深議員，曾任基隆市議會議長、副議長，為連任5屆議員，今年尋求六連霸。地方人士指出，蔡旺璉實力雄厚，涉賄被約談，地方都感意外，恐衝擊七堵區議員選情，但還待檢調釐清。
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