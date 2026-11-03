嘉義知名零食電商配偶爆婚外情劈腿藥師、房仲與警察 他求償900萬

嘉義地區一名經營知名零食電商的業者，發現配偶婚後與3名男子發生婚外情，對象分別是藥師、房地產從業人員及警察，憤而提告侵害配偶權，向配偶及3名男子分別求償300萬元，合計900萬元。嘉義地方法院審理認為，3段婚外情均已嚴重破壞婚姻關係，判決配偶與3名男子分別連帶賠償45萬、40萬及30萬元，合計115萬元，全案仍可上訴。

判決書記載，原告與配偶2020年11月30日結婚，育有3名子女。原告在嘉義經營零食電商，社群平台追蹤者及粉絲數達數十萬甚至上百萬人，發現配偶與3名男子往來後，提出錄音、對話紀錄及照片等證據，主張婚姻信賴遭到嚴重破壞，造成精神痛苦。

判決表示，配偶與藥師從2024年11月至2025年5月間，先後在台北、宜蘭、彰化及台中等地發生8次性行為；與房地產從業男子於2025年3月至5月間發生4次性行為；另與警察於2024年11月至2025年2月間，在高雄及男方住處發生約21至22次性行為，3段關係合計約33至34次。

庭審時，配偶與藥師對發生性行為並不爭執，但認為求償金額過高。房地產從業男子則辯稱，因女方傾訴婚姻不美滿，安慰過程中雖有逾越一般社交分際的親密舉動，但否認發生性行為；警察同樣承認往來不當，否認有性關係。

法官審酌錄音、對話紀錄及照片，認為女方已坦承與3名男子發生性關係，另有相關證據佐證，兩名男子否認發生性行為的說法不足採信。即使不論有無性行為，雙方親密往來也已超越一般社交界線，足以破壞婚姻信賴，構成侵害配偶權。

法院審酌婚外情持續時間、次數及雙方經濟狀況等因素，判決配偶與3名男子分別連帶賠償45萬、40萬及30萬元，合計115萬元，全案仍可上訴。