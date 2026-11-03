快訊

入後援會群組嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

蔣萬安合體柯志恩！人潮擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

疑「大苦薯」釀禍！高雄共餐爆集體嘔吐腹瀉 18人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義知名零食電商配偶爆婚外情劈腿藥師、房仲與警察 他求償900萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地區一名經營知名零食電商的業者，發現配偶婚後與3名男子發生婚外情，對象分別是藥師、房地產從業人員及警察，憤而提告侵害配偶權，向配偶及3名男子分別求償300萬元，合計900萬元。嘉義地方法院審理認為，3段婚外情均已嚴重破壞婚姻關係，判決配偶與3名男子分別連帶賠償45萬、40萬及30萬元，合計115萬元，全案仍可上訴。

判決書記載，原告與配偶2020年11月30日結婚，育有3名子女。原告在嘉義經營零食電商，社群平台追蹤者及粉絲數達數十萬甚至上百萬人，發現配偶與3名男子往來後，提出錄音、對話紀錄及照片等證據，主張婚姻信賴遭到嚴重破壞，造成精神痛苦。

判決表示，配偶與藥師從2024年11月至2025年5月間，先後在台北、宜蘭、彰化及台中等地發生8次性行為；與房地產從業男子於2025年3月至5月間發生4次性行為；另與警察於2024年11月至2025年2月間，在高雄及男方住處發生約21至22次性行為，3段關係合計約33至34次。

庭審時，配偶與藥師對發生性行為並不爭執，但認為求償金額過高。房地產從業男子則辯稱，因女方傾訴婚姻不美滿，安慰過程中雖有逾越一般社交分際的親密舉動，但否認發生性行為；警察同樣承認往來不當，否認有性關係。

法官審酌錄音、對話紀錄及照片，認為女方已坦承與3名男子發生性關係，另有相關證據佐證，兩名男子否認發生性行為的說法不足採信。即使不論有無性行為，雙方親密往來也已超越一般社交界線，足以破壞婚姻信賴，構成侵害配偶權。

法院審酌婚外情持續時間、次數及雙方經濟狀況等因素，判決配偶與3名男子分別連帶賠償45萬、40萬及30萬元，合計115萬元，全案仍可上訴。

藥師、房仲、警察都捲入，嘉義電商配偶爆3段婚外情，法院判賠115萬。聯合報系資料照
藥師、房仲、警察都捲入，嘉義電商配偶爆3段婚外情，法院判賠115萬。聯合報系資料照

嘉義 配偶 藥師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人夫偷吃女網友還搞大肚子...正宮怒告小三求償百萬獲賠30萬

舅舅在清粥小菜摻入FM2性侵外甥女友...判刑9年確定 民事再判賠80萬元

男女朋友分手為AA制鬧上法院 討4萬元出國旅費撕破臉

屏東牧師趁接送課輔女童伸狼爪辯稱關懷 法院判刑5年8月

相關新聞

蘇震清兒媳里港鄉長候選人藍婉茜涉賄選法院20萬交保 檢不排除提抗告

前立委蘇震清兒媳、里港鄉長候選人藍婉茜、藍婉茜的父親與競選團隊執行長蔡男與村長黃男等4人，涉假借藍氏宗親會名義，舉辦餐會，一桌6000元招待選民，遭檢方偵辦，檢方今淩晨向法院聲押藍婉茜與其父親，法院訊問後裁定20萬元交保。檢方表示，不排除將提抗告。

桃園龍潭郭男索錢不成弒母案 國民法官法庭判處有期徒刑25年

桃園市龍潭區39歲郭姓男子去年2月因缺錢，向母親索討不成衍生爭吵和衝突，郭竟拿利器重傷母親及徒手重擊頭部、掩口鼻致死；殺人後還點燃母親衣物，製造火警意外假象後逃逸，幸被警方識破及逮捕他，桃園地檢署依殺害直系血親尊親屬等罪嫌起訴，並對郭求處重刑，全案由國民法官庭審理，今日下午以傷害直系血親尊親屬致死罪，判處郭應合併執行25年徒刑，得上訴。

影／重陽餐宴涉賄 基隆前議長蔡旺璉議員及里長等3男1女送檢複訊

基隆地檢署接獲檢舉，上月10月18日重陽節當天有人席開8桌餐會涉嫌賄選。檢警調今天搜索尋求連任的國民黨籍前議長蔡旺璉議員、無黨籍七堵區泰安里詹仁豪競選服務處、住處等據點，傳喚參加餐會多位里民調查。今晚7點多蔡、詹等3男1女送基隆地檢署由檢察官訊問釐清調查，蔡旺璉不發一語。

嘉義知名零食電商配偶爆婚外情劈腿藥師、房仲與警察 他求償900萬

嘉義地區一名經營知名零食電商的業者，發現配偶婚後與3名男子發生婚外情，對象分別是藥師、房地產從業人員及警察，憤而提告侵害配偶權，向配偶及3名男子分別求償300萬元，合計900萬元。嘉義地方法院審理認為，3段婚外情均已嚴重破壞婚姻關係，判決配偶與3名男子分別連帶賠償45萬、40萬及30萬元，合計115萬元，全案仍可上訴。

嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

何姓男子疑似因對台北市長選情不滿，上月9、10日間，兩度以不同暱稱，先後在通訊軟體Line的「沈伯洋競選後援會」粉絲平台群組，嗆聲「沈伯洋贏了我去燒了總統府」、「沈伯洋當選我就叫殲16丟飛彈給總統府和總統官邸」。台北地檢署經指揮台北市刑警大隊拘提何男到案，稍早已向法院聲押。

力拚議員連任捲賄選案 陳重文剃髮發毒誓自證「若有 被車撞死」

北市議員陳重文力拚連任，近日傳出涉嫌賄選遭檢調搜索約談。陳重文今發聲，因為參加通水典禮遭烏龍檢舉賄選，決定剃髮明志，在神明前發誓絕無賄選，「若有，出門被車撞死」，也強調絕不向困境低頭，誓做弱勢者後盾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。