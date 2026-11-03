嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

何姓男子疑似因對台北市長選情不滿，上月9、10日間，兩度以不同暱稱，先後在通訊軟體Line的「沈伯洋競選後援會」粉絲平台群組，嗆聲「沈伯洋贏了我去燒了總統府」、「沈伯洋當選我就叫殲16丟飛彈給總統府和總統官邸」。台北地檢署經指揮台北市刑警大隊拘提何男到案，稍早已向法院聲押。

北檢表示，何男先在上月9日，以暱稱「戴眼鏡都是廢物」，在沈伯洋競選後援會群組中，傳送「沈伯洋贏了我去燒了總統府」。隔日，他改以暱稱「投沈伯洋中共打過來」，在同一群組傳送「沈伯洋當選我就叫殲16丟飛彈給總統府和總統官邸」的訊息，藉此言論恐嚇公眾。

案經北檢國安專組檢察官指揮台北市刑大組成專案小組偵辦，今天依涉犯刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌，持法院搜索票執行搜索，並將其拘提到案。檢察官複訊後，認為何男犯罪嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施之虞，因此向法院聲請羈押。