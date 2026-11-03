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入後援會群組嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

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嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

何姓男子疑似因對台北市長選情不滿，上月9、10日間，兩度以不同暱稱，先後在通訊軟體Line的「沈伯洋競選後援會」粉絲平台群組，嗆聲「沈伯洋贏了我去燒了總統府」、「沈伯洋當選我就叫殲16丟飛彈給總統府和總統官邸」。台北地檢署經指揮台北市刑警大隊拘提何男到案，稍早已向法院聲押

北檢表示，何男先在上月9日，以暱稱「戴眼鏡都是廢物」，在沈伯洋競選後援會群組中，傳送「沈伯洋贏了我去燒了總統府」。隔日，他改以暱稱「投沈伯洋中共打過來」，在同一群組傳送「沈伯洋當選我就叫殲16丟飛彈給總統府和總統官邸」的訊息，藉此言論恐嚇公眾。

案經北檢國安專組檢察官指揮台北市刑大組成專案小組偵辦，今天依涉犯刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌，持法院搜索票執行搜索，並將其拘提到案。檢察官複訊後，認為何男犯罪嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施之虞，因此向法院聲請羈押。

何姓男子上月9、10日間，兩度在Line「沈伯洋競選後援會」粉絲平台群組嗆聲若沈伯洋要去去燒總統府及丟飛彈給總統府和總統官邸，被捕後遭北檢聲押。聯合報系資料照
何姓男子上月9、10日間，兩度在Line「沈伯洋競選後援會」粉絲平台群組嗆聲若沈伯洋要去去燒總統府及丟飛彈給總統府和總統官邸，被捕後遭北檢聲押。聯合報系資料照

沈伯洋 聲押 總統府

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