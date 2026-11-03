力拚議員連任捲賄選案 陳重文剃髮發毒誓自證「若有 被車撞死」

北市議員陳重文力拚連任，近日傳出涉嫌賄選遭檢調搜索約談。陳重文今發聲，因為參加通水典禮遭烏龍檢舉賄選，決定剃髮明志，在神明前發誓絕無賄選，「若有，出門被車撞死」，也強調絕不向困境低頭，誓做弱勢者後盾。

陳重文表示，他因出席北水處9月12日通水說明會，遭檢舉涉及賄選，隨後面臨檢調搜索及約談。面對突如其來的司法調查，他深感錯愕與委屈，也強調自己絕無賄選行為；風波不僅讓他承受巨大壓力，也影響家人身心健康，妻子更因長期精神壓力，出現白斑及免疫系統失調等健康問題，令他十分心疼。

他指出，此次通水說明會原是為地方供水改善工程舉辦，讓居民共同見證建設成果。民意代表關心地方建設、參與公共工程活動，本是地方服務的一環，卻遭刻意扭曲，甚至成為政治打擊的工具

陳重文說，為表明清白與決心，他10月31日在從小成長的北投慈后宮、媽祖面前剃光頭明志，並鄭重發誓絕無賄選，「若有，出門被車撞死」，也強調「剃髮不是認輸，而是宣示絕不向困境低頭。」

陳重文表示，長期以來，自己持續為地方爭取建設，關懷長者與弱勢族群；這段經歷讓他更能體會，遭受誤解、無力為自己發聲者的處境，未來將持續投入地方服務，成為弱勢者的後盾。面對11月28日選舉，他坦言選情艱難，懇請鄉親相信他的清白，盼繼續給予支持，讓他堅守服務初衷，為地方持續打拚。

北市議員陳重文力拚連任，卻傳出涉賄遭檢調搜索約談，他日前在北投慈后宮剃髮明志，並發誓絕無賄選，「若有，出門被車撞死」。圖／陳重文研究室提供

北市議員陳重文力拚連任，卻傳出涉賄遭檢調搜索約談，他日前在北投慈后宮剃髮明志，並發誓絕無賄選。圖／陳重文研究室提供