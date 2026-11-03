送250元紅酒拉票 台中和平區長候選人妻涉賄選遭羈押

台中市和平區陳姓區長候選人的配偶李姓女子，涉將紅酒交由經營雜貨店的劉姓樁腳分送選民，請託支持特定候選人，台中地檢署昨日兵分9路搜索，查扣紅酒、競選帽及手機等物，檢察官漏夜複訊後，認李女、劉男涉犯投票行賄罪嫌重大，今日向法院聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署接獲台中市警察局提報情資後，由檢察官高靖智指揮重案支援中心檢察事務官，會同刑事警察局偵查第六大隊、台中市警察局刑事警察大隊、和平分局、第一分局、第六分局及台中憲兵隊共同偵辦，昨日持搜索票搜索9處，並通知7名被告到案說明。

檢方調查，李女將每瓶容量750毫升、市價約250元的紅酒，交由在和平區經營雜貨店的劉男分送選民；劉男今年5、6月間及9月間，將紅酒交付數名具投票權的選民，並請求支持該區長候選人。

檢察官複訊後，認李女、劉男涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕並聲請羈押禁止通信、接見，獲法院裁准；另一名陳姓被告以25萬元交保，其餘被告限制住居或請回。

中檢強調，賄選嚴重破壞選舉公平，將秉持「有聞必查、有據必辦」原則從嚴從速偵辦。民眾如發現賄選情資，可撥打檢舉專線0800-024-099後按4，或掃描檢舉賄選QR Code提供線索，檢舉獎金最高2000萬元，檢舉人身分依法保密。