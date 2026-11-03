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「撞傷不如撞死？」東海女大生遭輾斃 林母二審淚求改判殺人罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

巨業客運公車輾斃東海大學林姓女大生案，台中高分院今日二審開庭，檢方認同家屬主張，建請院方改依殺人罪論處。林母表示，不一定要重刑，但罪名認定要合理，司法不能讓社會產生「撞傷不如撞死」的心態；施姓司機辯護律師以施需照顧90多歲雙親及罹癌妻子，每天騎車外送100公里籌措賠償金，請求從輕量刑。

林母在庭上坦言，能理解施男的家庭經濟壓力，但自己也是上有老、下有小，犯錯就是犯錯，並非咄咄逼人要求重判，而是應以殺人罪論處。她淚訴，很多人說女兒是天使，她的犧牲讓許多路口獲得改善，若仍依過失致死判決，走在路上的孩子與民眾還是會害怕。

施男的辯護律師代向林母致上最深歉意，也指出施男事發當天從清晨6點起已排3趟班，依規定年滿65歲不應在晚間6點後開車，但礙於公司排班只能照做。

律師說，施男一審後原想放棄上訴直接入監，但若入監家中恐將垮掉，類似案件有和解、自首仍判4年6月，確實過重，盼法院以客觀角度量刑。

全案發生在前年9月，施男駕駛公車撞上走在斑馬線上的20歲林女，下車查看後又回座重啟車輛輾壓致死，同行學姊一度也被捲入車底，台中地院今年3月審結，依過失致死罪判處施男4年6月徒刑。

巨業客運施姓司機2024年駕駛途中，輾斃東海林姓女大生，一審依過失致死罪論處，全案二審審理中。聯合報系資料照
巨業客運施姓司機2024年駕駛途中，輾斃東海林姓女大生，一審依過失致死罪論處，全案二審審理中。聯合報系資料照

東海 殺人 客運

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