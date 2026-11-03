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台南監獄受刑人擁1800支香菸、美酒喝不完 管理員收30萬元貪汙罪起訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南監獄蘇姓管理員向陳姓受刑人借款20萬元無力償還，涉嫌以夾帶菸酒入監抵債，之後再收10萬，5度將香菸、紅酒、威士忌帶進監獄，藏進舍房水桶供陳取用，遭監獄人員發現；蘇共收受30萬6千元賄賂，台南地檢署依貪汙罪起訴蘇等3人，這是台南首件適用國民法官參審程序的貪汙案件。

起訴指出，蘇姓男子自2022年7月底起擔任台南監獄管理員，負責提帶接見受刑人、車檢助勤及舍房主管等工作；去年7月因債務壓力急需用錢，利用執勤機會向2024年8月25日入監服刑迄今的陳姓男子借款20萬元，陳於接見時交代母親，由她在去年7月8日、12日分2次在超商前各交付10萬元。

蘇後來無力償還借款，今年農曆年前涉嫌與陳約定，以夾帶違禁物品入監，作為抵償債務；陳利用母親到監獄接見的機會，指示她準備香菸、酒類，交給蘇帶進監獄。陳母今年2月至4月間，3度在台南東區一家超商交付菸酒，每次均有400支香菸、4瓶以礦泉水瓶盛裝的高粱酒；蘇再陸續帶進監獄，藏在台南監獄二舍下水房的水桶內，供陳取用。

檢方調查，蘇原應於今年5月初再夾帶一次，卻因故未履約，陳另指示母親匯款6千元，促請蘇繼續帶貨；陳母5月30日交付七星香菸200支，以及用飲料寶特瓶盛裝的威士忌2瓶，蘇隔天上午帶進監獄。之後蘇仍有金錢需求，雙方再約定支付10萬元，作為夾帶菸酒的對價。

陳母6月10日在監獄機車停車場交付5萬元，隔天在超商再交5萬元，並交付七星、黃長壽香菸共400支，以及用飲料寶特瓶盛裝的紅酒6瓶；蘇6月12日晚間將這批物品帶進監獄，13日凌晨放入水桶，同日遭監獄人員發現異狀，循線查悉；5次涉嫌夾帶的物品，合計香菸1800支、酒類20瓶。

檢方表示，案件由台南監獄主動發覺並配合調查，蘇向廉政署南調組自首；檢察官黃慶瑋、許華偉7月9日指揮廉政署、保五總隊等單位，搜索監獄等4處，傳訊3名被告及1名證人。檢方認為蘇涉嫌違背職務收賄，犯罪嫌疑重大，有滅證、串供及逃亡之虞，當庭逮捕並聲請羈押禁見獲准，陳母則以30萬元交保。

檢方偵結，依違背職務收受賄賂及不正利益罪嫌起訴蘇，陳及母親則涉交付賄賂及不正利益罪嫌，聲請沒收30萬6000元犯罪所得及供犯罪聯繫使用的2支手機，3人將一併由國民法官參審程序審理。

台南監獄蘇姓管理員向陳姓受刑人借款無力償還，涉嫌以夾帶菸酒入監抵債5度將香菸、紅酒、威士忌帶進監獄，藏進舍房水桶供陳取用。聯合報系資料照
台南監獄蘇姓管理員向陳姓受刑人借款無力償還，涉嫌以夾帶菸酒入監抵債5度將香菸、紅酒、威士忌帶進監獄，藏進舍房水桶供陳取用。聯合報系資料照

台南監獄蘇姓管理員向陳姓受刑人借款無力償還，涉嫌以夾帶菸酒入監抵債5度將香菸、紅酒、威士忌帶進監獄，藏進舍房水桶供陳取用。聯合報系資料照
台南監獄蘇姓管理員向陳姓受刑人借款無力償還，涉嫌以夾帶菸酒入監抵債5度將香菸、紅酒、威士忌帶進監獄，藏進舍房水桶供陳取用。聯合報系資料照

台南 受刑人 貪汙

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