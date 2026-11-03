南投水里鄉長參選人辦餐會 涉違反選罷法10萬元交保

無黨籍水里鄉長參選人、水里鄉民代表會副主席詹淵州涉辦餐會招待選民，南投地檢署昨天發動搜索、約談，取得餐會單據等證據，詹淵州接受檢方複訊後以涉犯選罷法具保10萬元。

南投地方檢察署日前接獲南投縣某詹姓鄉長參選人涉嫌餐會招待選民賄選情資，昨天指揮警、調等單位，持法院核發10多張搜索票執行搜索相關地點，並約談詹姓參選人、選區內參加飲宴村長及相關證人共19人到案，並取得餐會相關單據等證據。

南投地檢署今天下午表示，檢察官初步調查後認為被告詹姓參選人涉嫌於民國115年5月以南投縣13鄉鎮市民代表會副主席聯誼會名義，在當地某羊肉爐餐廳，以每桌新台幣6000元價格席開5桌，已知邀選區至少7名村長（選區僅19名村長），餐後附贈伴手禮，以免費餐會招待選區村長，並約使選舉時投票支持。

南投地檢署表示，詹姓被告涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項行求不正利益及賄賂罪嫌重大，但無羈押必要，檢察官訊後諭知10萬元交保，其餘參加宴會者均請回；選舉期間以免費餐飲招待選民，如具約使選民投票支持特定參選人對價關係，即可能涉投票行賄罪。

國民黨南投縣黨部昨天晚間表示，依多年慣例，全縣13鄉鎮市民代表會定期辦例行聯誼，當時輪由水里鄉主辦，詹淵州以水里鄉代會副主席身分安排餐會，13鄉鎮市民代表會人員及水里鄉村長等人出席。

詹淵州交保後，今天接受媒體聯訪表示，過去舉辦副主席聯誼會時，皆會邀當地鄉鎮市長、代表會、縣議員一起交流，對於這次檢警大動作，他感到非常遺憾並強調，餐會過程絕無要求出席的鄉民代表、村長喊口號或拜託支持他當選鄉長，僅是一般聯誼交流。

南投地檢署表示，據目前調查，南投縣13鄉鎮市民代表會副主席聯誼會活動，並非多年慣例，以詹姓參選人所在鄉鎮市來說，115年5月的副主席聯誼餐敘，是此鄉代會首次舉辦，且此鄉代會主席之前主辦13鄉鎮市民代表會主席聯誼時，都未找村長參加。