快訊

入後援會群組嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

蔣萬安合體柯志恩！人潮擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

疑「大苦薯」釀禍！高雄共餐爆集體嘔吐腹瀉 18人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

南投水里鄉長參選人辦餐會 涉違反選罷法10萬元交保

中央社／ 南投縣3日電

無黨籍水里鄉長參選人、水里鄉民代表會副主席詹淵州涉辦餐會招待選民，南投地檢署昨天發動搜索、約談，取得餐會單據等證據，詹淵州接受檢方複訊後以涉犯選罷法具保10萬元。

南投地方檢察署日前接獲南投縣某詹姓鄉長參選人涉嫌餐會招待選民賄選情資，昨天指揮警、調等單位，持法院核發10多張搜索票執行搜索相關地點，並約談詹姓參選人、選區內參加飲宴村長及相關證人共19人到案，並取得餐會相關單據等證據。

南投地檢署今天下午表示，檢察官初步調查後認為被告詹姓參選人涉嫌於民國115年5月以南投縣13鄉鎮市民代表會副主席聯誼會名義，在當地某羊肉爐餐廳，以每桌新台幣6000元價格席開5桌，已知邀選區至少7名村長（選區僅19名村長），餐後附贈伴手禮，以免費餐會招待選區村長，並約使選舉時投票支持。

南投地檢署表示，詹姓被告涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項行求不正利益及賄賂罪嫌重大，但無羈押必要，檢察官訊後諭知10萬元交保，其餘參加宴會者均請回；選舉期間以免費餐飲招待選民，如具約使選民投票支持特定參選人對價關係，即可能涉投票行賄罪。

國民黨南投縣黨部昨天晚間表示，依多年慣例，全縣13鄉鎮市民代表會定期辦例行聯誼，當時輪由水里鄉主辦，詹淵州以水里鄉代會副主席身分安排餐會，13鄉鎮市民代表會人員及水里鄉村長等人出席。

詹淵州交保後，今天接受媒體聯訪表示，過去舉辦副主席聯誼會時，皆會邀當地鄉鎮市長、代表會、縣議員一起交流，對於這次檢警大動作，他感到非常遺憾並強調，餐會過程絕無要求出席的鄉民代表、村長喊口號或拜託支持他當選鄉長，僅是一般聯誼交流。

南投地檢署表示，據目前調查，南投縣13鄉鎮市民代表會副主席聯誼會活動，並非多年慣例，以詹姓參選人所在鄉鎮市來說，115年5月的副主席聯誼餐敘，是此鄉代會首次舉辦，且此鄉代會主席之前主辦13鄉鎮市民代表會主席聯誼時，都未找村長參加。

南投 鄉長 選罷法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南投水里鄉民代表會辦餐會 檢方偵辦疑涉賄選

里港鄉長選情震撼 假借宗親會名義辦餐會涉賄選 藍婉茜與父親遭聲押

一桌6000元宗親宴涉賄 里港鄉長候選人藍婉茜與父遭聲押後各20萬交保

蘇震清兒媳里港鄉長候選人藍婉茜涉賄選法院20萬交保 檢不排除提抗告

相關新聞

蘇震清兒媳里港鄉長候選人藍婉茜涉賄選法院20萬交保 檢不排除提抗告

前立委蘇震清兒媳、里港鄉長候選人藍婉茜、藍婉茜的父親與競選團隊執行長蔡男與村長黃男等4人，涉假借藍氏宗親會名義，舉辦餐會，一桌6000元招待選民，遭檢方偵辦，檢方今淩晨向法院聲押藍婉茜與其父親，法院訊問後裁定20萬元交保。檢方表示，不排除將提抗告。

影／重陽餐宴涉賄 基隆前議長蔡旺璉議員及里長等3男1女送檢複訊

基隆地檢署接獲檢舉，上月10月18日重陽節當天有人席開8桌餐會涉嫌賄選。檢警調今天搜索尋求連任的國民黨籍前議長蔡旺璉議員、無黨籍七堵區泰安里詹仁豪競選服務處、住處等據點，傳喚參加餐會多位里民調查。今晚7點多蔡、詹等3男1女送基隆地檢署由檢察官訊問釐清調查，蔡旺璉不發一語。

嘉義知名零食電商配偶爆婚外情劈腿藥師、房仲與警察 他求償900萬

嘉義地區一名經營知名零食電商的業者，發現配偶婚後與3名男子發生婚外情，對象分別是藥師、房地產從業人員及警察，憤而提告侵害配偶權，向配偶及3名男子分別求償300萬元，合計900萬元。嘉義地方法院審理認為，3段婚外情均已嚴重破壞婚姻關係，判決配偶與3名男子分別連帶賠償45萬、40萬及30萬元，合計115萬元，全案仍可上訴。

嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

何姓男子疑似因對台北市長選情不滿，上月9、10日間，兩度以不同暱稱，先後在通訊軟體Line的「沈伯洋競選後援會」粉絲平台群組，嗆聲「沈伯洋贏了我去燒了總統府」、「沈伯洋當選我就叫殲16丟飛彈給總統府和總統官邸」。台北地檢署經指揮台北市刑警大隊拘提何男到案，稍早已向法院聲押。

力拚議員連任捲賄選案 陳重文剃髮發毒誓自證「若有 被車撞死」

北市議員陳重文力拚連任，近日傳出涉嫌賄選遭檢調搜索約談。陳重文今發聲，因為參加通水典禮遭烏龍檢舉賄選，決定剃髮明志，在神明前發誓絕無賄選，「若有，出門被車撞死」，也強調絕不向困境低頭，誓做弱勢者後盾。

送250元紅酒拉票 台中和平區長候選人妻涉賄選遭羈押

台中市和平區陳姓區長候選人的配偶李姓女子，涉將紅酒交由經營雜貨店的劉姓樁腳分送選民，請託支持特定候選人，台中地檢署昨日兵分9路搜索，查扣紅酒、競選帽及手機等物，檢察官漏夜複訊後，認李女、劉男涉犯投票行賄罪嫌重大，今日向法院聲請羈押禁見獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。