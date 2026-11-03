台南騎士見前車拋錨用腳推車助前進挨罰1萬2還扣牌 提告喊冤法院打臉

翁姓男子騎乘許姓女子機車在台南市道路上，以左腳推動另一輛拋錨機車前進，遭民眾檢舉，被依危險駕駛裁罰1萬2千元，機車牌照吊扣半年；他喊冤是好心幫忙，全程低速、沒肇事，法院認為兩車相互牽動，遇突發狀況極易失控，不能圖方便捨棄安全救援方式，駁回告訴。可上訴。

判決書指出，翁姓男子今年3月12日上午7時許，騎乘許姓女子的機車行經台南市永康區道路，以左腳抵住另一輛機車右後方，推動對方前進，被民眾以行車記錄器拍下，向警方檢舉；永康警分局舉發「以危險方式在路上駕駛汽車」，移送交通局。

交通局裁罰翁1萬2千元，並須參加道安講習，許女機車吊扣牌照6個月；兩人不服，向高雄高等行政法院地方庭提告，翁主張，當時看到騎士因機車拋錨停在道路上，擔心影響交通安全，才基於協助之意，以左腳輕推對方機車緩慢前進。

翁認為，協助過程全程低速、穩定行駛，靠右側機車道，沒有蛇行、競速或酒駕，也未影響其他用路人，更沒有發生事故或實際危害；低速輔助移動不符合危險駕駛，他主觀上也不知道違法，罰款太重，吊扣牌照更造成沒有交通工具、無法上班，請求撤銷原處分。

交通局表示，翁將左腳前伸至前車後輪右側推動拋錨機車，兩車都不是正常行駛狀態，比一般騎乘更難保持平穩、直線前進；一旦發生突發狀況，前後車都難以即時應變，也會影響其他車輛判斷動向，拋錨機車應等待拖吊救援，而非以危險方式護送。

法院勘驗約12秒檢舉影片，翁以左腳抵住前車右後方，兩車沿慢車道前進並通過路口，左側有機車經過，翁也超越右側路肩上的微型電動二輪車；短短12秒就有兩輛不同車輛近距離經過，顯見當時車流量不少。

法院指出，拋錨機車的前進動力完全仰賴翁的腳推動，來源不穩定，也無法自行控制，一旦遇突發狀況而不穩，將立即影響翁的機車，兩車極易相互牽動、失控肇事，並可能波及其他用路人；翁亦未提出證據證明，機車在道路上故障無法以拖吊或其他道路救援方式處理，而需以此種危險方式駕駛。

法院認為，危險駕駛不以蛇行為限，應依當時客觀狀況，整體判斷是否足以影響交通安全、有肇事可能；機車拋錨可打電話請求拖吊等道路救援，或牽至不影響交通的位置暫放，沒有以這種方式駕車的必要，不能圖一時方便，捨安全救援方式不為。

法院另指出，許女身為車主，對車輛交由何人、如何使用，負有監督管理義務，卻未舉證已盡相當注意而無過失，依法仍應吊扣牌照；交通局依法裁罰，未有裁量逾越或濫用，訴請撤銷原處分為無理由，駁回告訴。