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蘇震清兒媳里港鄉長候選人藍婉茜涉賄選法院20萬交保 檢不排除提抗告
前立委蘇震清兒媳、里港鄉長候選人藍婉茜、藍婉茜的父親與競選團隊執行長蔡男與村長黃男等4人，涉假借藍氏宗親會名義，舉辦餐會，一桌6000元招待選民，遭檢方偵辦，檢方今淩晨向法院聲押藍婉茜與其父親，法院訊問後裁定20萬元交保。檢方表示，不排除將提抗告。
藍婉茜的丈夫是前立委蘇震清的兒子蘇孟淳，蘇孟淳先前選屏南立委選舉落選，2026登記參選第二選區（里港、長治、麟洛、九如等屏北6鄉）議員候選人，夫妻倆同時參選，一個選鄉長、一個選縣議員。藍婉茜是第二次參選里港鄉長，兩次都以無黨籍參選。
33歲藍婉茜是里港藍家望族，她在2022年初試啼聲選里港鄉長當時29歲是該屆最年輕鄉長候選人，政治素人獲1993票，2026捲土重來，這次參選獲地方派系支持，她同樣也是本屆最年輕鄉長候選人。
檢方查出，今年5月30日晚間，假借藍氏宗親會名義，在里港鄉舉辦免費餐會，餐會一桌6000元招待選民。昨天發動搜索，傳訊選民與相關證人共37人。檢方今凌晨聲押藍婉茜與其父親，屏東地院上午開聲押庭，近中午時裁定各以20萬元交保，藍婉茜的公公蘇震清、丈夫蘇孟淳都現身法院周邊，藍婉茜的胞妹辦理交保事宜。
藍婉茜的手機轉接語音信箱、LINE未接通。藍婉茜的臉書今上午還有發文，發出她拜訪里港青農的影片。
里港鄉長一對一對決，現任鄉長徐國銘兩屆任滿轉戰縣議員。民進黨提名縣議員陳明達參選，對上捲土重來藍婉茜。
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