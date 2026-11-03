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「幫忙山谷講話」偵破苗栗最大環保犯罪 檢察官彭郁清獲頒金環獎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗地檢署檢察官彭郁清「幫忙山谷講話」，指揮辦案人員，去年破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，現場廢棄物面積約3.4公頃，一處山谷甚至堆高到10層樓，沒有蟬鳴及鳥叫，一片死寂，估計不法利益近4億元，彭郁清昨天獲頒金環獎打擊環保犯罪傑出貢獻獎實至名歸。

法務部昨天舉行金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪績優辦案團隊表揚大會，法務部長鄭銘謙及環境部長彭啓明等人到場，苗栗地檢署指出， 彭郁清前年起指揮辦案，運用科技溯源追查，查獲從承包工地清運、運輸車隊、非法傾倒，到配合開立假證明土資場的完整棄置營建廢棄土方犯罪產業鏈。

苗栗縣台61線後龍交道附近山谷，查獲非法棄置營建廢棄土，面積3萬3933平方公尺，約等同5座足球場大小，不法利益近4億元，檢方貫徹不法利得全數剝奪，及預防犯罪集團持續脫產、棄置廢土，偵查中查扣39輛曳引車，公告現值逾1.2億元不動產，及現金2400萬元，全案依組織犯罪防制條例、廢棄物清理法罪嫌起訴49人。

彭郁清是苗栗女兒，她的獲獎感言，表示苗栗孕育了深厚的客家文化，綿延的山林更是這片土地最重要的資本，期許身為客家子弟的自己未來能繼續以檢察官的身分堅守第一線，保護苗栗美麗的山林，替無聲的大自然環境堅定發聲。

她先前於去年8月「翠谷悲鳴 苗檢出擊」破案記者會分享，前年第一次到台61線後龍交流道附近現場勘驗，沒有聽到蟬鳴及鳥叫，只有死髒土，雖然當檢察官資歷10多年，內心還是受到十分巨大衝擊，她熱愛爬山的，假設她不幫忙土地講話，土地將在沉默中死去，「從那一刻起，這個案子在我心中，就是世紀大案」！

苗栗地檢署檢察長林映姿強調，國土環保案件攸關永續發展與人民居住安全，苗檢必定會秉持「從嚴偵辦、徹查溯源」之嚴正立場。未來將持續透過跨機關緊密合作，嚴密追查集團性環保犯罪，積極落實法務部政策及高等檢察署頒訂之「檢察機關查緝國土保育及環保犯罪行動方案」，展現鐵腕打擊環保犯罪、守護美麗山林的堅定決心。

苗栗地檢署檢察官彭郁清（中）指揮辦案人員，去年破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，昨天獲頒金環獎打擊環保犯罪傑出貢獻獎。圖／苗栗地檢署提供
苗栗地檢署檢察官彭郁清（中）指揮辦案人員，去年破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，昨天獲頒金環獎打擊環保犯罪傑出貢獻獎。圖／苗栗地檢署提供

台61線苗栗縣後龍交流道一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，檢察官彭郁清鍥而不捨，指揮破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，查扣39輛曳引車。圖／苗栗地檢署提供
台61線苗栗縣後龍交流道一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，檢察官彭郁清鍥而不捨，指揮破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，查扣39輛曳引車。圖／苗栗地檢署提供

台61線苗栗縣後龍交流道一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，檢察官彭郁清鍥而不捨指揮破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪。圖／苗栗地檢署提供
台61線苗栗縣後龍交流道一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，檢察官彭郁清鍥而不捨指揮破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪。圖／苗栗地檢署提供

苗栗地檢署檢察官彭郁清指揮辦案人員，去年破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，昨天獲頒金環獎打擊環保犯罪傑出貢獻獎。圖／苗栗地檢署提供
苗栗地檢署檢察官彭郁清指揮辦案人員，去年破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，昨天獲頒金環獎打擊環保犯罪傑出貢獻獎。圖／苗栗地檢署提供

台61線苗栗縣後龍交流道一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，檢察官彭郁清鍥而不捨，指揮破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪。聯合報系資料照
台61線苗栗縣後龍交流道一處山谷遭非法傾倒大量營建廢棄物，檢察官彭郁清鍥而不捨，指揮破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪。聯合報系資料照

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