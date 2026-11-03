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攝護腺手術致射精障礙？男告三總索賠900萬 法院：無法證明有關

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

北市游姓男子2018年接受攝護腺手術，控訴術出現「逆行性射精」後遺症，認為三軍總醫院松山分院、為他執刀的泌尿外科醫師羅華成術前未說明風險，導致他射精障礙，提告連帶求償900萬元。台北地院審理認為，游無法證明相關病症與手術有關，一審判醫師、院方免賠。可上訴。

游主張，他曾在2018年8月2日至6日間赴三總松山分院，接受院內醫師羅華成進行攝護腺手術，術後卻出現無法正常射精情形。2020年12月8日，他改至台大醫院就診，經確認受有「逆行性射精」傷害，進而導致不孕且有射精障礙。

游控訴，醫師在術前完全沒有告知他術後可能產生無法正常射精、射精障礙等後遺症，即切除他本不願切除的前列腺，且診間外的廣告宣傳單更記載「副作用少」，無隻字片語提及相關風險，已違反醫療法、醫師法「告知後同意法則」。

游表示，倘若他知道術後可能會有後遺症，一開始就不會同意接受手術。然而，醫師卻使用詐欺手段讓他同意手術，即便主觀上沒有故意，也具過失，因此提告三總松山分院、羅華成，求償合計900萬元。

院方則喊冤，醫師在手術前均有完整告知病患，包含治療經過、復健計畫、替代方案及可能併發症與風險，其中就包括射精障礙；再者，診間外傳單也載明「術後一個月才可以開始性生活」、「大約有30％的病人可能會出現逆行性射精的情形」，並無廣告不實。

北院審酌，游在手術前已簽署「手術說明同意書」，證明醫師已向他解釋手術風險等資訊；手術當天，醫師也有提到該次手術的住院治療計畫，及短、中、長期可能產生的不適與併發症，可認定醫師、醫療機構均盡說明告知義務，無任何故意或過失可言。

此外，所謂「逆行性射精」症狀，指的是射精時膀胱頸關閉機制失能，導致精液未能從尿道排出，而逆流入膀胱，並於射精後隨尿液排出體外。臨床診斷上，除根據病人主訴作為初步線索，還須仰賴射精後首次排尿的尿液檢查，才可認定確診。

北院指出，綜合游提出的證據，只能看出他在就診時曾向醫生表明有「逆行性射精」狀況，卻未經過醫師進行客觀檢查後確診病症，無從認定游主張術後發生後遺症情事為真，也無法推定與手術具因果關係，游求償無理，一審判他敗訴。仍可上訴。

游男控訴接受攝護腺手術後導致射精障礙，提告三總松山分院、執刀醫師求償900萬，一審敗訴。聯合報系資料照
游男控訴接受攝護腺手術後導致射精障礙，提告三總松山分院、執刀醫師求償900萬，一審敗訴。聯合報系資料照

射精 手術 三軍總醫院

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