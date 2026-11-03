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「代刀」疑雲再起！2醫遭點名 台中榮總：移送檢調調查

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中榮總神經外科今年初爆發醫師涉嫌讓無照醫材廠商進入手術室的「代刀」風波，兩名涉案主任和3名廠商都被判刑但宣告緩刑，網傳鄒姓醫師、前沈姓醫師也疑涉廠商代刀情事。對此，台中榮總今表示，今天上午已召開會議，兩案均指控多年前疑似發生的事件，經專案調查小組決議，移送檢調機關深入調查釐清。

台中榮總今透過新聞稿表示，針對有網友指控該院神經外科鄒姓醫師，以及前沈姓醫師疑涉廠商代刀情事，該院第一時間即請政風室展開調查，並成立專案調查小組，今天上午已召開會議。

台中榮總說明，兩案均指控多年前疑似發生的事件，相關影像所涉人物、時間、地點及內容真實性，仍有待進一步查證及專業鑑定。經專案調查小組決議，將相關資料移送檢調機關深入調查，以釐清事實真相。

台中榮總重申，該院對於任何疑涉違反醫療法規及病人安全之情事，均秉持依法處理、毋枉毋縱之原則，絕不寬貸。

台中榮總說明，該院自今年初以來，在台中市衛生局及衛生福利部指導下，已全面強化手術室管理標準作業程序（SOP）、人員進出管制及稽核通報機制，嚴格防範類似事件再次發生，確保病人安全，請民眾安心。

台中榮總。圖／取自台中榮總網站
台中榮總。圖／取自台中榮總網站

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