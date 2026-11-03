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台東渡假村農路案 建設處長馬志安及1名科員遭檢調帶走約談

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東檢調持續偵辦東映渡假村農路拓寬圖利案，上周前縣長吳俊立重開聲押庭，法院裁定保證金從500萬元提高至700萬元，今早檢調又前往縣府，並將建設處長馬志安及張姓科員帶走訊問，據了解疑似與渡假村農路拓寬案有關，案情持續擴大並延燒。

今年8月，檢調以證人身分約談台東縣政府秘書長盧協昌及時任交通養護工程處副處長馬志安，偵訊後均請回。

馬志安曾任職農業處，甫從交通處副處長升任建設處長不久，今早原本在縣府開會，多名調查官持通知書進入辦公室，要求馬志安接受訊問，除馬志安之外，另名建設處張姓科員也同時被帶走訊問。

台東地檢署從7月起偵辦知本農路圖利案，陸續收押前農業處長許家豪，前承辦科長蔡明翰及兼任議長吳秀華助理、吳俊立秘書的邱嘉平，除搜索縣府相關局處，也前往縣議會搜索。

台東檢調今早前往縣府建設處將建設處長馬志安及張姓科員帶走訊問，因此案敏感，縣府人員三緘其口。圖／讀者提供
台東檢調今早前往縣府建設處將建設處長馬志安及張姓科員帶走訊問，因此案敏感，縣府人員三緘其口。圖／讀者提供

檢調 台東 農業處

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