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網紅Toyz販毒假釋出監 移民署執行強制出境畫面曝光

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香港網紅Toyz販賣大麻菸彈假釋出監 移民署執行強制出境

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

香港籍網紅劉偉健（Toyz)販賣大麻菸彈，被判處4年2個月定讞，在彰化監獄服刑，經台中高分院10月20日裁定假釋中交付保護管束，由台中高分檢命令驅逐出境代替保護管束，今天由移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊到彰化監獄提解出監，解送台中機場強制出境。

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊指出，香港籍網紅劉偉健（Toyz)，以商務事由來臺，2024年5月因販賣大麻菸彈經法院判處 4年2個月定讞，入監服刑，高等法院臺中分院今年10月20日裁定假釋中，交付保護管束，台中高分檢檢察官命令驅逐出境代替保護管束，直到今天才執行出監，並強制出境。

劉偉健（Toyz)販賣大麻菸彈，入監服刑，在獲裁定假釋中交付保護管束後，檢察官交移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊依規前往彰化監獄辦理提解出監，並辦理強制出境事宜，且管制一定期間不得來臺，彰化縣專勤隊今天執行強制出境。

移民署強調，台灣歡迎世界各地朋友來臺體驗與交流，但仍應遵守我國法令及相關規範，且不得從事與許可目的不符之工作或活動，將持續強化跨機關合作及違法違規事件處理，以維護國家安全、社會安定及兩岸交流秩序。

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香港籍網紅劉偉健（Toyz)販賣大麻菸彈，被判處4年2個月定讞，經台中高分院10月20日裁定假釋中交付保護管束，今天由移民署彰化縣專勤隊到彰化監獄提解出監，解送台中機場強制出境。圖／移民署彰化專勤隊提供
香港籍網紅劉偉健（Toyz)販賣大麻菸彈，被判處4年2個月定讞，經台中高分院10月20日裁定假釋中交付保護管束，今天由移民署彰化縣專勤隊到彰化監獄提解出監，解送台中機場強制出境。圖／移民署彰化專勤隊提供

香港籍網紅劉偉健（Toyz)販賣大麻菸彈，被判處4年2個月定讞，經台中高分院10月20日裁定假釋中交付保護管束，今天由移民署彰化縣專勤隊到彰化監獄提解出監，解送台中機場強制出境。圖／移民署彰化專勤隊提供
香港籍網紅劉偉健（Toyz)販賣大麻菸彈，被判處4年2個月定讞，經台中高分院10月20日裁定假釋中交付保護管束，今天由移民署彰化縣專勤隊到彰化監獄提解出監，解送台中機場強制出境。圖／移民署彰化專勤隊提供

假釋 大麻 網紅

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