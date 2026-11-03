私人飛機公司前代董座帶客戶資訊投靠新東家 背信罪判緩刑2年

私人飛機營運公司飛特立航空前董事長楊宿智因事故身亡，楊的遺孀陳吉利接任董事長後，發現前代理董事長張永興、國際行銷業務前總監林立平帶走客戶資訊投靠新公司提告，檢方起訴；台北地院審理，今依背信罪判張有期徒刑5月，得易罰金15萬元，緩刑2年，2罪判林應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元，緩刑2年。可上訴

飛特立是台灣規模最大的私人飛機與緊急醫療救援專機公司，創立於2010年，總部位於台北市松山區，以台北松山機場與高雄國際機場為主要樞紐基地；主要提供的服務並非一般民航客運，而是專注於高階與緊急的航空業，業務包括商務、醫療專機服務以及地勤服務、飛機採購、託管、銷售及維護管理。

2018年6月，楊宿智在美國發生意外身故，董事會改選，一度選出馮竣嗣擔任董事長兼總經理，但馮於2019年8月1日上任不久，被控擅自挪用公司資產7000多萬元，另涉及販售2架飛機未遂，2019年9月4日飛特立向民航局申請改由陳吉利擔任董事長。

飛特立清查發現，張永興等人離職後，投靠由已故的力晶科技創辦人黃崇仁成立的飛聖航空，帶走原公司的客戶資訊等商業機密提起告訴；台北地檢署查出，張永興離職前涉嫌下載及複製公司的業務機密資訊，交給林立平替新東家拉攏原東家的客戶，將2人起訴。