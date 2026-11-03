影／飛機上行竊利用跨境移動躲避查緝 中國籍男子落網搜出16國貨幣

國際航班旅客財物遭竊案件頻傳，航警局近日偵破一起跨境機上竊盜案，一名中國籍黃姓男子涉嫌趁飛航期間旅客休息時，靠近行李置物處竊取現金、信用卡，得手後再利用跨境移動增加追查難度。航警局掌握黃男從香港經台灣轉往印尼的行程，透過跨國合作蒐證，並與印尼執法機關聯手，讓黃男在雅加達遭拒絕入境，後續遣返回台接受偵辦。

航警局刑警大隊科偵隊隊長陳綿宗表示，專案小組掌握黃男行程後，在桃園地檢署檢察官陳嘉義指揮下，結合刑事局國際刑警科、警政署駐印尼聯絡組及國籍航空公司等單位，與印尼執法機關交換情資，規畫跨國機上蒐證勤務。待掌握具體犯罪事證後，立即通報雅加達移民執法單位拒絕黃男入境，並安排後續遣返回台依法拘提。

陳綿宗指出，警方從黃男身上起出多件疑似竊取的財物，包括美金100元21張、印尼盾10萬元132張、印尼盾5萬元33張及新台幣1000元14張，折合約新台幣11萬元，另有信用卡。搜索時還發現大量多國貨幣，初步辨識多達16種，包含美元、印尼盾、新台幣、日圓、馬來西亞令吉、新加坡元、港幣、澳門元、泰銖、越南盾、菲律賓披索、巴西雷亞爾、俄羅斯盧布、塞爾維亞第納爾、寮國基普及土耳其里拉。

初步懷疑，黃男可能曾在不同國家或航班間活動，不排除涉及其他類似竊案，目前持續比對相關資料、追查有無其他被害人。本案近期已由桃園地檢署依加重竊盜罪嫌提起公訴。

航警局提醒，旅客搭乘國際航班時，切勿因身處機艙而疏於防範，現金、信用卡等貴重物品應妥善保管。如發現有人長時間在機艙內徘徊、頻繁更換座位，或無故接觸他人行李，應立即通知機組人員，共同維護自身財物安全。

航警局偵破一起跨境機上竊盜案，中國籍黃姓男子涉嫌趁飛航期間旅客休息時竊取他人財物，黃男落網後從身上起出美金、印尼盾、新台幣等現鈔，折合約新台幣11萬元。圖／航警局提供