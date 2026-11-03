快訊

萬事都配合？反駁吳思瑤一說 TVBS高層再還原：我忍不住笑了

網紅Toyz販毒假釋出監 移民署執行強制出境畫面曝光

曾接棒盛竹如成台視當家主播！83歲顧安生驚傳病逝 妻子悲痛證實

聽新聞
0:00 / 0:00

影／飛機上行竊利用跨境移動躲避查緝 中國籍男子落網搜出16國貨幣

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

國際航班旅客財物遭竊案件頻傳，航警局近日偵破一起跨境機上竊盜案，一名中國籍黃姓男子涉嫌趁飛航期間旅客休息時，靠近行李置物處竊取現金、信用卡，得手後再利用跨境移動增加追查難度。航警局掌握黃男從香港經台灣轉往印尼的行程，透過跨國合作蒐證，並與印尼執法機關聯手，讓黃男在雅加達遭拒絕入境，後續遣返回台接受偵辦。

航警局刑警大隊科偵隊隊長陳綿宗表示，專案小組掌握黃男行程後，在桃園地檢署檢察官陳嘉義指揮下，結合刑事局國際刑警科、警政署駐印尼聯絡組及國籍航空公司等單位，與印尼執法機關交換情資，規畫跨國機上蒐證勤務。待掌握具體犯罪事證後，立即通報雅加達移民執法單位拒絕黃男入境，並安排後續遣返回台依法拘提。

陳綿宗指出，警方從黃男身上起出多件疑似竊取的財物，包括美金100元21張、印尼盾10萬元132張、印尼盾5萬元33張及新台幣1000元14張，折合約新台幣11萬元，另有信用卡。搜索時還發現大量多國貨幣，初步辨識多達16種，包含美元、印尼盾、新台幣、日圓、馬來西亞令吉、新加坡元、港幣、澳門元、泰銖、越南盾、菲律賓披索、巴西雷亞爾、俄羅斯盧布、塞爾維亞第納爾、寮國基普及土耳其里拉。

初步懷疑，黃男可能曾在不同國家或航班間活動，不排除涉及其他類似竊案，目前持續比對相關資料、追查有無其他被害人。本案近期已由桃園地檢署依加重竊盜罪嫌提起公訴。

航警局提醒，旅客搭乘國際航班時，切勿因身處機艙而疏於防範，現金、信用卡等貴重物品應妥善保管。如發現有人長時間在機艙內徘徊、頻繁更換座位，或無故接觸他人行李，應立即通知機組人員，共同維護自身財物安全。

航警局偵破一起跨境機上竊盜案，中國籍黃姓男子涉嫌趁飛航期間旅客休息時竊取他人財物，黃男落網後從身上起出美金、印尼盾、新台幣等現鈔，折合約新台幣11萬元。圖／航警局提供
航警局偵破一起跨境機上竊盜案，中國籍黃姓男子涉嫌趁飛航期間旅客休息時竊取他人財物，黃男落網後從身上起出美金、印尼盾、新台幣等現鈔，折合約新台幣11萬元。圖／航警局提供

黃男犯罪事實明確，桃園地檢署已依加重竊盜罪嫌提起公訴。圖／航警局提供
黃男犯罪事實明確，桃園地檢署已依加重竊盜罪嫌提起公訴。圖／航警局提供

貨幣 飛機 印尼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

曼谷機場查獲近9000支瘦瘦針 中國旅客涉走私遭逮

高雄透天房暗藏依托咪酯分裝場 警攻堅逮人見貓猴同籠

武漢男花32元買彩票中1113萬 過期2天想兌獎 法院判了

新加坡警方統一來電號碼強化辨識 防詐團冒充官員

相關新聞

寺廟淨土驚爆掏空洗錢！宜蘭東林寺住持父子涉侵占上億善款遭收押

宜蘭知名清修勝地東林寺驚爆掏空弊案。住持張清羽父子涉嫌將信眾捐獻的數億元善款與寺廟資產當成個人金庫，轉買黃金與虛擬貨幣隱匿洗錢，初估侵占金額逾億元，檢方調查涉案情節重大，法院今天裁定收押。由於捐錢給東林寺的地方人士不在少數，消息傳出後震驚各界。

台東渡假村農路案 建設處長馬志安及1名科員遭檢調帶走約談

台東檢調持續偵辦東映渡假村農路拓寬圖利案，上周前縣長吳俊立重開聲押庭，法院裁定保證金從500萬元提高至700萬元，今早檢調又前往縣府，並將建設處長馬志安及張姓科員帶走訊問，據了解疑似與渡假村農路拓寬案有關，案情持續擴大並延燒。

香港網紅Toyz販賣大麻菸彈假釋出監 移民署執行強制出境

香港籍網紅劉偉健（Toyz)販賣大麻菸彈，被判處4年2個月定讞，在彰化監獄服刑，經台中高分院10月20日裁定假釋中交付保護管束，由台中高分檢命令驅逐出境代替保護管束，今天由移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊到彰化監獄提解出監，解送台中機場強制出境。

私人飛機公司前代董座帶客戶資訊投靠新東家 背信罪判緩刑2年

私人飛機營運公司飛特立航空前董事長楊宿智因事故身亡，楊的遺孀陳吉利接任董事長後，發現前代理董事長張永興、國際行銷業務前總監林立平帶走客戶資訊投靠新公司提告，檢方起訴；台北地院審理，今依背信罪判張有期徒刑5月，得易罰金15萬元，緩刑2年，2罪判林應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元，緩刑2年。可上訴

影／飛機上行竊利用跨境移動躲避查緝 中國籍男子落網搜出16國貨幣

國際航班旅客財物遭竊案件頻傳，航警局近日偵破一起跨境機上竊盜案，一名中國籍黃姓男子涉嫌趁飛航期間旅客休息時，靠近行李置物處竊取現金、信用卡，得手後再利用跨境移動增加追查難度。航警局掌握黃男從香港經台灣轉往印尼的行程，透過跨國合作蒐證，並與印尼執法機關聯手，讓黃男在雅加達遭拒絕入境，後續遣返回台接受偵辦。

席開8桌重陽餐宴涉賄 基隆前議長蔡旺璉議員及里長遭搜索約談

基隆地檢署接獲檢舉，上月10月18日重陽節當天有人席開8桌餐會涉嫌賄選。檢警調今天搜索尋求連任的前議長蔡旺璉議員與詹姓里長的競選服務處、住處等據點，帶回2人與傳喚參加餐會多位里民。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。