沒錢過端午想吃牢飯　板橋男偷剪刀搶銀行判7年6月

新北市板橋區一名王姓中年男子，今年6月17日上午疑似因端午節將至卻手頭窘迫，竟持一把偷來的剪刀，走進位於館前東路上的台新銀行，揚言殺害當時正在櫃檯前辦事的曾姓女子，順利搶走40萬元現金，卻在原地坐等警方前來逮捕，最後坦承為想吃免費牢飯犯案，新北地方法院依攜帶凶器強盜及竊盜罪判處其有期徒刑7年6月。可上訴。

判決指出，案發日天上午10時許，現年50歲的王男先是隨性地走到銀行旁的一家水煎包店借菜刀被拒，於是趁店家一個不注意，偷走桌上的剪刀走進銀行。

一進入銀行大廳，王男便持剪刀向在場民眾及行員揮舞，並脅迫一名正在櫃檯前辦事的曾姓女子退下，接著向櫃台行員表示「錢拿出來！」還作勢高舉剪刀問曾女「你要走去哪裡？」，告知行員「不拿我就殺她喔，錢放在這裡我就走！」

行員為擔心民眾安危，拿出40萬2000元現鈔給王男的同時，偷偷按下警鈴通知警方。不料王男犯案後非但未逃離現場，而是從容地拿著40萬元在民眾等候區椅子上坐下，悠哉數著鈔票，等著大批員警趕抵現場將他壓制、奪刀、逮捕，過程絲毫未反抗。

事後王男供稱，自己因經濟拮据，沒錢繳房租和吃飯，加上端午節將至讓他感到相當窘迫，於是心想搶銀行一定被抓，就可以入監免費吃牢飯，於是才決定搶銀行。合議庭審酌，王男曾有強盜前科，年壯力強卻一再犯同質犯罪，顯然未從中獲得教訓，因此依攜帶凶器強盜罪處徒刑7年6月；竊盜罪處徒刑3月，得易科罰金。