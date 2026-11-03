一桌6000元宗親宴涉賄 里港鄉長候選人藍婉茜與父遭聲押後各20萬交保

屏東縣里港鄉長候選人藍婉茜、父親藍信義與競選團隊執行長蔡男、樁腳黃姓村長等4人，涉在今年5月30日晚間，假借藍氏宗親會名義，里港鄉某處辦免費餐會招待選民，遭檢方偵辦，檢方今凌晨聲押藍婉茜與父親藍信義，聲押庭開完，法院裁定父女均20萬元交保。

前立委蘇震清兒子蘇孟淳2026參選第二選區議員、妻子藍婉茜投入里港鄉長選舉。藍婉茜二度參選，兩次參選都分別是屏東縣最年輕的鄉長候選人。

屏東地檢署調查，接獲檢舉，藍婉茜與父親藍信義、競選團隊幹部蔡男、某村長在今年5月30日晚間，假借藍氏宗親會名義，在里港鄉舉辦免費餐會，餐會一桌6000元招待選民。

檢方訊問後，藍婉茜、父親藍信義、執行長蔡男樁腳村長黃男等4人後，認均涉犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求不正利益及賄賂罪嫌，犯嫌重大，藍婉茜，父親藍信義均有滅證事實且有串證、滅證之虞，今凌晨向法院聲請羈押禁見，法院裁定兩人均20萬元交保。

執行長蔡男及樁腳村長黃男則在檢方訊後分別諭知20萬元、8萬元交保，全案擴大偵辦。

里港鄉長2人參選，藍婉茜二度參選，獲里港鄉地方派系支持，對上民進黨籍縣議員陳明達轉戰鄉長參選。