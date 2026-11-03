車禍和解約哪談最妥當？ 一票過來人推「這地點」：比較有保障

發生車禍後，雙方若打算協議和解，究竟該約在哪裡談才比較妥當？示意圖／AI生成 發生車禍後，雙方若打算協議和解，究竟該約在哪裡談才比較妥當？一名網友近日在網路上發文詢問，意外引來不少有車禍處理經驗的民眾建議，可前往區公所調解委員會辦理。相較於在警察局或超商自行簽署和解書，透過正式調解程序更有保障；若調解成立後經法院核定，調解書也具有與確定判決相同的效力，對方日後未履行約定時，可依法聲請強制執行。

這名網友在臉書社團「車禍交通事故討論平台」表示，好奇詢問大家發生車禍後，通常會選擇在哪裡進行和解？因車禍事故除了涉及肇事責任釐清，後續還可能牽涉車輛維修費、醫療支出及賠償金額等問題，因此和解地點與程序也成為當事人需要考量的環節。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，指出「區公所調解室，還曾經遇過跟我要賠償不帶車輛毀損估價單獅子大開口亂開價的」、「調解委員會，會送法院認證一次，最保險，不要隨便警察局或超商隨便簽一簽，對方都能反咬」、「如果有涉刑事，建議到區公所和法院，這兩個地方的委員都會比較積極幫忙勸說兩造」、「車禍和解最推薦約在鄉鎮市區公所的調解委員會」、「申請區公所調解，區公所的調解書等同法院確定判決，之後不履行可申請強制執行」、「我是約調解委員」。

至於一般大眾認為的警察局，有內行人回應，僅提供雙方談話，無法介入賠償協商，若對方事後反悔，可能仍須透過司法程序處理。也有網友說明「一般警局現在不開放提供場地，我之前問過了」。

本站曾報導，律師顏紘頤指出，若車禍雙方都有受傷，通常雙方都可能成立過失傷害，就像互毆案件中雙方都可能被認定傷害罪一樣。並非過失多的一方成立罪名，過失小的一方就能全身而退，因此民眾不要以為自己只是小過失就能完全免責。

顏紘頤提醒，發生車禍後，該做的不是跟對方吵誰錯得比較多，而是趕緊就醫拿到一張您的驗傷單。完成這一個步驟，在接下來的刑事訴訟程序，才有機會立於不敗之地。這張驗傷單將成為日後保障自身權益的關鍵，也是確保在官司中立場穩固的重要依據。