快訊

91APP被駭教你「補償申請」！網見Google表單狂轟：資安真的0分

回響／發展AI產業非棄土場 謝國樑：台肥一廠應和未來四接相輔相成

新台幣續貶引發賣壓潮 台積收跌35元拉低台股下挫1,612點

聽新聞
0:00 / 0:00

寺廟淨土驚爆掏空洗錢！宜蘭東林寺住持父子涉侵占上億善款遭收押

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭知名清修勝地東林寺驚爆掏空弊案。住持張清羽父子涉嫌將信眾捐獻的數億元善款與寺廟資產當成個人金庫，轉買黃金與虛擬貨幣隱匿洗錢，初估侵占金額逾億元，檢方調查涉案情節重大，法院今天裁定收押。由於捐錢給東林寺的地方人士不在少數，消息傳出後震驚各界。

全案起源於台北迪化街百年名店「進成魚丸」家屬在8月間的詐欺控訴。蔡姓業者指出，母親過去至東林寺修持數年，期間竟陸續捐出近3億元，甚至在重病住進加護病房之際，仍被帶出醫院辦理匯款及解約7千萬元定存。

當時住持張清羽曾高調搭乘名車出庭喊冤，辯稱所有款項皆為信眾自願建寺，並質疑提告家屬的動機。

檢方並未採信單方面說詞，經深入追查資金走向後發現多處異常破綻。張清羽父子涉嫌長期掌控財務，假借宗教公益名義收取捐獻，私下卻將公款轉化為私人資產，不僅購置寺區周邊農舍與大筆土地，甚至購買豪華露營車供個人享樂，出家人行徑相當誇張。

為規避執法單位追查，該父子檔並未直接提領現金或存入私人帳戶，規劃「洗錢」機制，將侵占所得轉換為高隱密性的金條與加密貨幣。檢調比對帳目與洗錢路徑，掌握確實密帳，兵分多路搜索偵辦，認定張姓父子為整起掏空案的主謀，揭開私吞廟產洗錢內幕，今向法院聲請收押獲准。

位於冬山鄉的「彌陀之家東林寺」鄰近山谷，環境清幽，禪風建築及肖楠大佛吸引無數縣內外遊客，錢的信徒更不在少數；如今這座香火鼎盛的絕美寺廟竟淪為個人斂財工具，消息傳出後震驚各界。

宜蘭「彌陀之家東林寺」鄰近山谷，環境清幽，禪風建築吸引無數遊客，捐錢的信徒更不在少數；如今這座絕美寺廟竟淪為住持個人的斂財工具，震驚各界。圖／翻攝東林寺臉書
宜蘭「彌陀之家東林寺」鄰近山谷，環境清幽，禪風建築吸引無數遊客，捐錢的信徒更不在少數；如今這座絕美寺廟竟淪為住持個人的斂財工具，震驚各界。圖／翻攝東林寺臉書

宜蘭「彌陀之家東林寺」鄰近山谷，環境清幽，禪風建築吸引無數遊客，捐錢的信徒更不在少數；如今這座絕美寺廟竟淪為住持個人的斂財工具，震驚各界。圖／翻攝東林寺臉書
宜蘭「彌陀之家東林寺」鄰近山谷，環境清幽，禪風建築吸引無數遊客，捐錢的信徒更不在少數；如今這座絕美寺廟竟淪為住持個人的斂財工具，震驚各界。圖／翻攝東林寺臉書

宜蘭彌陀之家東林寺住持張清羽（右）今年8月曾乘坐近500萬元的保時捷休旅車高調出庭，引起各界議論。今天因為私吞上億元廟產涉案情節重大，遭到法院收押。圖／民眾提供
宜蘭彌陀之家東林寺住持張清羽（右）今年8月曾乘坐近500萬元的保時捷休旅車高調出庭，引起各界議論。今天因為私吞上億元廟產涉案情節重大，遭到法院收押。圖／民眾提供

掏空 洗錢 宜蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

打擊非法廢棄物集團濫倒台南40個足球場大土地 檢察官林昆璋獲金環獎

棒球／遭爆欠債「神隱」中國？ 林益全投資日本房產疑被詐2000萬

台南女居服員欠款逾681萬…打起2照顧老婦主意共借款132萬 詐欺罪判刑

網購交出OTP察覺異常已中招！刑事局：電子支付工具成詐團洗錢新寵

相關新聞

寺廟淨土驚爆掏空洗錢！宜蘭東林寺住持父子涉侵占上億善款遭收押

宜蘭知名清修勝地東林寺驚爆掏空弊案。住持張清羽父子涉嫌將信眾捐獻的數億元善款與寺廟資產當成個人金庫，轉買黃金與虛擬貨幣隱匿洗錢，初估侵占金額逾億元，檢方調查涉案情節重大，法院今天裁定收押。由於捐錢給東林寺的地方人士不在少數，消息傳出後震驚各界。

席開8桌重陽餐宴涉賄 基隆前議長蔡旺璉議員及里長遭搜索約談

基隆地檢署接獲檢舉，上月10月18日重陽節當天有人席開8桌餐會涉嫌賄選。檢警調今天搜索尋求連任的前議長蔡旺璉議員與詹姓里長的競選服務處、住處等據點，帶回2人與傳喚參加餐會多位里民。

沒錢過端午想吃牢飯 板橋男偷剪刀搶銀行判7年6月

新北市板橋區一名王姓中年男子，今年6月17日上午疑似因端午節將至卻手頭窘迫，竟持一把偷來的剪刀，走進位於館前東路上的台新銀行，揚言殺害當時正在櫃檯前辦事的曾姓女子，順利搶走40萬元現金，卻在原地坐等警方前來逮捕，最後坦承為想吃免費牢飯犯案，新北地方法院依攜帶凶器強盜及竊盜罪判處其有期徒刑7年6月。可上訴。

一桌6000元宗親宴涉賄 里港鄉長候選人藍婉茜與父遭聲押後各20萬交保

屏東縣里港鄉長候選人藍婉茜、父親藍信義與競選團隊執行長蔡男、樁腳黃姓村長等4人，涉在今年5月30日晚間，假借藍氏宗親會名義，里港鄉某處辦免費餐會招待選民，遭檢方偵辦，檢方今凌晨聲押藍婉茜與父親藍信義，聲押庭開完，法院裁定父女均20萬元交保。

開庭偷拍還扯AI生成 原告男子偷拍檢察官反遭起訴

蘇姓男子因案前往高雄地檢署接受檢察事務官詢問，明知偵查庭內禁止錄音、錄影，竟涉嫌拿手機偷拍檢察事務官，甚至將照片上傳至Threads公開散布，蘇男挨告後還瞎掰照片是靠AI生成出來的，雄檢偵結後認定其說詞不足採信，依違反刑法妨害秘密罪嫌將他提起公訴。

女下士雪碧摻伏特加跑男寢室打牌 海軍戰士隊隊長通宵嗨玩被記過

海軍馬祖基地指揮部戰士隊隊長魏仲得於去年春節連假期間，被長官查獲與男、女部署共處一室通宵玩牌飲酒，事後被依言行不檢、怠忽職責2項違失行為，合計記過2次。魏不服提行政訴訟，一審認定軍方有一事二罰情事，判撤銷1次記過；案件上訴二審，台北高等行政法院日前駁回上訴，全案確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。