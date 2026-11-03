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寺廟淨土驚爆掏空洗錢！宜蘭東林寺住持父子涉侵占上億善款遭收押
宜蘭知名清修勝地東林寺驚爆掏空弊案。住持張清羽父子涉嫌將信眾捐獻的數億元善款與寺廟資產當成個人金庫，轉買黃金與虛擬貨幣隱匿洗錢，初估侵占金額逾億元，檢方調查涉案情節重大，法院今天裁定收押。由於捐錢給東林寺的地方人士不在少數，消息傳出後震驚各界。
全案起源於台北迪化街百年名店「進成魚丸」家屬在8月間的詐欺控訴。蔡姓業者指出，母親過去至東林寺修持數年，期間竟陸續捐出近3億元，甚至在重病住進加護病房之際，仍被帶出醫院辦理匯款及解約7千萬元定存。
當時住持張清羽曾高調搭乘名車出庭喊冤，辯稱所有款項皆為信眾自願建寺，並質疑提告家屬的動機。
檢方並未採信單方面說詞，經深入追查資金走向後發現多處異常破綻。張清羽父子涉嫌長期掌控財務，假借宗教公益名義收取捐獻，私下卻將公款轉化為私人資產，不僅購置寺區周邊農舍與大筆土地，甚至購買豪華露營車供個人享樂，出家人行徑相當誇張。
為規避執法單位追查，該父子檔並未直接提領現金或存入私人帳戶，規劃「洗錢」機制，將侵占所得轉換為高隱密性的金條與加密貨幣。檢調比對帳目與洗錢路徑，掌握確實密帳，兵分多路搜索偵辦，認定張姓父子為整起掏空案的主謀，揭開私吞廟產洗錢內幕，今向法院聲請收押獲准。
位於冬山鄉的「彌陀之家東林寺」鄰近山谷，環境清幽，禪風建築及肖楠大佛吸引無數縣內外遊客，錢的信徒更不在少數；如今這座香火鼎盛的絕美寺廟竟淪為個人斂財工具，消息傳出後震驚各界。
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